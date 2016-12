Un nou scandal de pedofilie zdruncină Biserica

Ştire online publicată Miercuri, 16 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un nou scandal de pedofilie zdruncină biserica catolică franceză. Arătat cu degetul este astăzi cardinalul Barbarin, figură de seamă a bisericii, acuzat că a ținut sub tăcere o serie de acte de pedofilie comise de niște preoți.Noul scandal a fost declanșat de Pierre, un bărbat în vârstă de 42 de ani, tată a doi copii, angajat într-un post foarte important în ministerul de interne, scrie RFI.ro.În ediția de luni a ziarului Le Figaro el dă un lung interviu și anunță totodată că a depus plângere pentru acte de pedofilie comise de un preot în urmă cu 30 de ani.O primă plângere fusese depusă în 2009 dar cum faptele erau din anii 80'-'90, ele erau deja prescrise. In paralel cu procedura judiciară, presupusa victimă se destăinuie și cardinalului Barbarin din Lyon, o figură de seamă a bisericii franceze. Acesta i-ar fi spus că preotul acuzat își recunoaște faptele denunțate. Si pe urmă nimic....Pierre se trezește la realitate din nou recent când descopră că același preot care abuzase de el în anii 80-90 a mai continuat să comită acte pedofile și după ce cardinalul Barbarin fusese informat. De unde deci decizia sa de a depune o nouă plângere pentru ca « respectivul preot, încă în activitate, să nu distrugă și alte vieți ».Parchetul din Lyon ordonase deja zilele trecute o anchetă preliminară pentru « ne-denunțare a unei crime și punerea în pericol a vieții cuiva » pe marginea afacerii în care este implicat preotul presupus pedofil, pe nume Bernard Preynat. Plângerea lui Pierre contra cardinalului Barbarin pentru practic aceleași motive au mărit și mai mult presiunea asupra înaltului prelat francez. Inclusiv premierul Franței, Manuel Valls i-a cerut lui Barbarin « să-și asume responsabilitățile ». Se poate subînțelege sub această sintagmă să vorbească, să acționeze sau să demisioneze.Pentru moment, cardinalul Barbarin a luat doar cuvântul și a declarat că « niciodată nu a ascuns nici cel mai mic act pedofil ». De partea sa conferința episcopilor francezi, reunită la Lourdes, i-a luat apărarea lui Barbarin estimând că acesta « este acuzat de o manieră nejustificată ». Unul dintre cei 120 de episcopi care iau parte la conferință a declarat de partea sa că « lupta contra pedofiliei este una dintre prioritățile episcopilor francezi. » In fine, Vaticanul a estimat că « e mai oportun să așteptăm rezultatele anchetei preliminare » lansate contra cardinalului Barbarin, scrie realitatea.net