Un nigerian a încercat să arunce în aer un avion deasupra SUA

Ştire online publicată Luni, 28 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un nigerian a încercat să aprindă, vineri, un material explozibil la bordul unui avion cu 278 de pasageri care efectua o cursă pe ruta Amsterdam-Detroit, iar după arestare a declarat anchetatorilor că este membru al-Qaida, relatează AFP. Potrivit CNN, bărbatul a declarat anchetatorilor că a achiziționat explozibilul în Yemen și că în această țară a primit ordine în privința momentului când să-l utilizeze. Casa Albă consideră, potrivit CNN, că a fost vorba despre o tentativă de atentat. Președintele Barack Obama, aflat în vacanță în Hawaii împreună cu familia, a fost informat despre incident și a ordonat imediat să fie luate „toate măsurile necesare” pentru sporirea securității aeriene, a anunțat purtătorul său de cuvânt. Incidentul s-a petrecut chiar de Crăciun, în jurul orei locale 12.00 (19.00, ora României), la aterizarea pe aeroportul din Detroit al zborului 253 al companiei Northwest Airlines. Avionul avea la bord 278 de pasageri și venea de la Amsterdam. Toți pasagerii au fost debarcați din avion cu extremă atenție, iar avionul a fost mutat într-o zonă îndepărtată unde atât aparatul, cât și bagajele au fost reexaminate. Tânărul nigerian, Umar Farouk Abdulmutallab, în vârstă de 23 de ani, a venit din Lagos și a luat vineri pe aeroportul din Amsterdam cursa cu destinația Detroit. Cu 20 de minute înainte de aterizarea pe aeroportul din Detroit, după un zbor de aproape nouă ore, tânărul a încercat să aprindă o substanță explozivă la bordul avionului care avea la bord 289 de oameni. Tentativa sa a fost zădărnicită de pasageri, iar la aterizare a fost arestat de forțele americane de securitate. Câțiva pasageri au suferit răni ușoare, în timp ce suspectul are arsuri mai grave. Turistul olandez Jasper Schuringa, devenit eroul zborului 253 și vedeta presei americane, a relatat la CNN cum s-a năpustit asupra suspectului care vroia să arunce în aer avionul reușind să-l imobilizeze în cele din urmă, transmite AFP. „Când s-a auzit un «bum» în avion, ne-am trezit cu adevărat, credeți-mă. Atunci am sărit, asta-i tot. N-am stat să mă gândesc, m-am dus acolo și am încercat să salvez avionul”, a relatat tânărul, vizibil ușurat și deten-sionat, în ciuda bandajului de la mâna sa dreaptă, la care a suferit arsuri în timp ce încerca să evite tragedia.