Un ministru suedez a demisionat după ce a fost prins băut la volan

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Aida Hadzialic, cel mai tanar membru al Guvernului Suediei, a demisionat din functia de ministru al Educatiei dupa ce a fost prinsa de politie in timp ce conducea sub influenta alcoolului, informeaza Reuters.Hadzialic a anuntat intr-o conferinta de presa ca a fost oprita de politie pe un pod care face legatura intre Danemarca si Suedia iar acestia au stabilit ca avea o alcoolemie de 0,2 la mie in sange, dupa un dineu in Copenhaga.Nivelul alcoolemiei de 0,2 la mie este limita legala in Suedia, tara cunoscuta pentru intoleranta fata de urcatul la volan sub influenta alcoolului."Am ales sa fac acest lucru (sa demisionez - n.red) pentru ca ceea ce am facut este grav", a declarat politicianul social-democrat.Aida Hadzialic, in varsta de 29 de ani, a devenit cel mai tanar ministru al Suediei cand a fost numita in guvernul de coalitie de centru-stanga in 2014. Aceasta a venit in Suedia ca refugiat din Bosnia, impreuna cu familia sa, cand avea 5 ani.