Un manager Kaspersky Lab a fost arestat la Moscova

Ştire online publicată Miercuri, 25 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un manager de la cea mai cunoscuta companie rusa de securitate informatica, Kaspersky Lab, a fost arestat la Mosca impreuna cu un ofiter FSB, scrie The Guardian, citand Kommersant. Compania a confirmat pentru Associated Press ca managerul diviziei de investigatii a fost arestat, insa precizeaza ca investigatia are legatura cu fapte ce s-au petrecut inainte ca respectivul manager sa lucreze la companie.Ruslan Stoyanov este numele managerului care conducea divizia de investigatii de la Kaspersky Lab. El a fost arestat in decembrie alaturi de un ofiter FSB, ambii fiind acuzati de inalta tradare.Oficialii Kaspersky Lab spun ca activitatile pentru care Stoyanov a fost retinut nu au legatura cu compania, ci se refera la activitati pe care acesta le-a desfasurat inainte sa se angajeze la Kaspersky. Din contul de Linkedin al lui Stoyanov rezulta ca a lucrat dupa 2000 pe securitate informatica la Ministerul de Interne din Rusia.Un analist a explicat pentru AP de ce arestarea este iesita din comun: agentiile de securitate cereau sfatul Kaspersaky, insa acum lucrurile s-au schimbat si relatiile bune par sa fie pe sfarsite.