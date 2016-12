Un "Like" pe Facebook valorează 174,17 dolari

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Când dați un "Like" pe Facebook unei companii sau unei mărci vă puteți socoti chiar o fire generoasă pentru că, în conformitate cu un nou studiu, această simplă acțiune valorează 174,17 dolari pentru compania sau brandul respectiv, informează LiveScience.com.Acest studiu, realizat de compania de studii sociale Syncapse, se bazează pe observarea a peste 2.000 de utilizatori de Facebook care au dat "Like" unui anumit brand și ține cont de anumiți factori precum cheltuielile de producție, loialitate, disponibilitatea de a recomanda acest produs, costul de achiziție a publicității și afinitatea față de marcă pentru a determina valoarea medie a unui fan pe Facebook. Astfel, utilizatorii de Facebook cheltuiesc mai mulți bani nu doar pe mărcile cărora le dau "Like" (cu 116 dolari mai mult pe an decât cei care nu au dat "Like") dar și în domeniul din care face parte respectiv marcă - 43% mai mult, chiar dacă nu au un nivel de venit mai mare decât ceilalți. De asemenea, acești fani de pe Facebook sunt și cu aproximativ 18% mai satisfăcuți cu o anumită marcă decât ceilalți, și există o probabilitate cu 11% mai mare să continue să folosească respectiva marcă prin comparație cu cei care nu i-au dat "Like". Dacă dăm curs și vechii maxime că 20% dintre clienți reprezintă 80% din încasări (principiul lui Pareto), studiul sugerează că, cu cât pot fi izolate mai bine segmente cheie de clienți, cu atât mai relevant poate fi mesajul producătorului pentru a produce loialitate și pentru a-și mări profitul prin oferte targetate. Astfel, managerii de produse ar trebui să-și dorească să mențină un contact cât mai apropiat cu clienții de pe Facebook, să încerce să înțeleagă ce-i pasionează pe aceștia, să le solicite părerea și să le insufle sentimentul să respectivul produs le aparține și lor. Sunt două motive pentru care managerii de produs ar trebui să curteze cu atenție grupul utilizatorilor de Facebook. Utilizatorii de Facebook care îți dau "Like" la un anumit produs sunt foarte activi pe site-urile de socializare și te promovează gratuit. Ei postează despre experiență plăcute cu anumite produse, promoții și reduceri de prețuri, dar nu se sfiesc să și critice atunci când produsul nu se ridică la așteptările lor.