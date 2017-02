Un judecator din Detroit ordona suspendarea restricţiilor la intrarea în SUA introduse de Trump

Un judecator din Detroit ordona suspendarea restricțiilor la intrarea în SUA introduse de Trump

Ştire online publicată Vineri, 03 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un judecator districtual din Detroit a emis un ordin care opreste temporar administratia Trump sa implementeze restrictiile la intrarea in tara prevazute de ordinul executiv semnat vinerea trecuta de presedintele american, potrivit Hotnews.ro.Judecatoarea Victoria Roberts a emis decizia ca raspuns la o actiune in instanta prin care se solicita desfiintarea actiunilor prin care nu se permite intrarea in Statele Unite a unor persoane cu rezidenta legala si cu vize de imigrant valide, prevazute in ordinul lui Trump de pe 27 ianuarie.Ordinul interzice accesul refugiatilor in Statele Unite, timp de 120 de zile. Pentru refugiatii din Siria, interdictia este pe termen nelimitat.Acelasi act blocheaza intrarea in SUA a cetatenilor din Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Siria si Yemen, timp de 90 de zile.