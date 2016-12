Un insecticid împotriva țânțarilor purtători de ZIKA a ucis milioane de albine

Apicultorii din Carolina de Sud, în sud-estul SUA, au descoperit că le-au murit milioane de albine după o campanie aeriană de răspândire a unui insecticid controversat împotriva țânțarilor purtători ai virusului Zika, informează sâmbătă AFP citată de Agerpres."Mica noastră afacere de familie a fost distrusă de pulverizările aeriene", a declarat un apicultor din Summerville, coproprietar al companiei Flowertown Bee Farm and Supplies, care a descoperit sute de mii de albine moarte în apropierea stupilor. "Trebuie să ne ajutați să răspândim aceste informații pentru ca moartea albinelor care produc mierea să nu fie degeaba", a adăugat el pe contul său de Facebook într-o postare însoțită de fotografii ale albinelor moarte.Conform presei locale, apicultorii din zonă au pierdut 46 de stupi și peste 2,5 milioane de albine în cursul acestei săptămâni.După identificarea a patru cazuri de infecții cu virusul Zika, autoritățile din Dorchester, Carolina de Sud, regiune administrativă din care face parte și localitatea Summerville, au dat undă verde împrăștierii de insecticide împotriva țânțarilor purtători ai acestui virus.Zika se transmite prin mușcături de țânțari sau prin contact sexual cu o altă persoană infectată. Boala rezultată este ușoară, cu simptome precum dureri musculare și stări de oboseală ce pot trece neobservate, însă infecția poate avea efecte grave în cazul femeilor însărcinate, crescând riscul de a naște copii cu malformații așa cum este microcefalia.Insecticidul folosit în SUA împotriva Zika este Naled, un pesticid organofosforic utilizat de decenii pentru eradicarea țânțarilor. Uniunea Europeană a interzis utilizarea sa din anul 2012 din cauza pericolului pe care îl reprezintă pentru sănătate și pentru mediu. Numeroși oameni de știință au atras atenția că oamenii care intră în contact cu acest insecticid pot suferi afecțiuni ale sistemului respirator și că poate provoca chiar anumite forme de leucemie la copii.În plus, acest insecticid nu ucide doar țânțarii, dovedindu-se toxic și pentru albine și fluturi dar și pentru pești și alte organisme acvatice."Naled este un insecticid care nu discriminează", explică pentru AFP Elvia Meléndez Ackerman, profesoară de științe ale mediului la Universitatea din Porto Rico. "Poate ucide numeroase specii de insecte și are efecte negative și asupra altor specii".Din acest motiv, teritoriul american Porto Rico, unde s-au înregistrat 14.000 de cazuri de infecții cu virusul Zika, a refuzat declanșarea unei campanii de pulverizare împotriva țânțarilor cu Naled, apelând în schimb la BTI, un larvicid natural.