Un gând bun din Irak (II)

Ştire online publicată Luni, 15 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Rubrica dedicată militarilor constănțeni care se află în Irak a avut succes printre bărbații plecați din sânul familiilor lor și care le duc dorul celor dragi, rămași acasă. Maiorul George Pătrașcu, purtătorul de cuvânt al „Rechinilor Albi”, ne-a transmis, via e-mail, alte mesaje ale militarilor către cei dragi. Prin intermediul acestor mesaje, și noi, ceilalți, care suntem alături de familii, ne putem da seama cât de dureroasă este depărtarea de cei dragi și câte sacrificii fac cei care aleg această carieră riscantă. Iubita mea, Pe 12 septembrie a fost ziua în care ne-am unit destinele în fața lui Dumnezeu și vreau să știi că deși sunt departe de tine, iar soarele aspru al deșertului irakian ne pune la grele încercări, nimic nu-mi poate opri gândul să zboare zi de zi spre tine. La a noua aniversare a căsătoriei noastre vreau să-ți urez cu multă dragoste „La mulți ani!”, să fii sănătoasă și să ai grijă de tine, iar atunci când ghioceii vor răsări, așteaptă-mă în prag cu brațele deschise și zâmbetul tău cald, căci mă voi întoarce acasă. Te iubește și te sărută cu drag și dor al tău drăguț. Filip Plutonier major Filip Grigorescu - Constanța Dragul meu fiu, Alex, mi-aș fi dorit foarte mult să fiu alături de tine în prima zi de școală, să facem împreună ghiozdanul și să cumpărăm flori pentru doamna învățătoare. Însă, de aici, nu pot decât să mă gândesc la tine și sper că te vei bucura de fiecare moment. Lasă emoțiile acasă, gândește doar la câte lucruri interesante poți să înveți și câți prieteni vei avea. Acum am să vorbesc cu fratele tău mai mare: Andrei, sunt sigur că aceste lucruri i le-ai spus și tu frățiorului tău și te rog să îl ajuți acum, la început de drum școlar, astfel încât să fiu la fel de mândru de el cum sunt și de tine. Să o ascultați pe mama și să aveți grijă de ea. Vă iubesc pe toți! Maior Liviu Dinu - Constanța Băieții tatei, Cu ocazia începerii noului an școlar vă transmit, din Irak, mult succes la învățătură în noul an școlar pe care l-ați început. Cu dragoste, tata. Plutonier adjutant Doru Grecu - Constanța De ziua ta, La mulți ani Costin!, îți spune tati, de aici, din Tallil, și, deoarece ziua ta de naștere coincide cu începerea noului an școlar, îți urez și mult succes la învățătură. Te iubește tata. Maior Iulian Țăranu - Constanța Draga mea soție, Astăzi, se împlinește o lună de zile de când am început această misiune. Îți doresc tot binele din lume și nu uita cât de mult te iubesc, chiar dacă aceste cuvinte le spun mai rar. Multe salutări și finilor care acum și-au întregit familia cu ocazia venirii pe lume a unui îngeraș. Florin. Căpitan Florin Năforniță - Constanța Dragele mele, De la mii de kilometri depărtare, unde și timpul a uitat să se mai scurgă, de sub un soare arzător, unde totul este parcă împietrit, singurele lucruri care fac ca totul să nu mai conteze, sunt imaginile voastre și dragostea icoanelor sufletului meu, Simona și Sabina. Nu uitați niciodată că faceți parte din mine și vă iubesc nespus de mult. Cristian. Maistru militar Cristian Nițu - Constanța