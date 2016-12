Mesaje către cei dragi din partea Rechinilor Albi

Un gând bun din Irak

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Ziarul „Cuget Liber” inaugurează astăzi o rubrică dedicată militarilor constănțeni plecați în Irak și familiilor lor. Cu sprijinul maiorului George Pătrașcu, ofițerul de relații publice al Batalionului 341 Infanterie „Rechinii Albi”, militarii pot trimite mesaje către cei dragi prin intermediul ziarului „Cuget Liber”. Intenția noastră este de a crea o punte de legătură între militarii care își riscă permanent viața în una dintre cele mai fierbinți zone de pe glob și cei dragi, lăsați acasă cu inima strânsă. Plutonier Vasile Conoro - Mihail Kogălniceanu Dragul meu fiu, Mâine este ziua ta de naștere. Va fi pentru prima oară când nu voi fi alături de tine la aniversarea ta. Tata îți urează „La Mulți Ani” și succes în noul an școlar, care va începe luni. Să ai grijă de mama și de frățiorul tău, căci tu ești acum bărbatul în casă. Cu dragoste, tata. Plutonier Ionuț - Răzvan Săndulescu - Techirghiol Dragi părinți, dragă iubită, dragă soră și dragi prieteni, Sunt aici de o lună de zile și pot să vă spun că sunt bine sănătos, condițiile de aici sunt foarte bune. M-am acomodat cu temperatura, care, la acest moment, ajunge la 50 de grade la umbră, dar peste aproximativ o lună va scădea. Singurul lucru cu care nu m-am obișnuit, încă, este absența voastră, a celor dragi, care ați rămas acasă. Transmiteți tuturor celor dragi multă sănătate. Plutonier Eden-Daniel Stănescu - Techirghiol Dragi părinți și logodnică, Deja a trecut o lună de când sunt plecat de acasă. Aici avem tot ceea ce ne trebuie, așa că stați liniștiți și așteptați ca timpul să treacă să ne putem revedea cu bine. Transmiteți, vă rog, salutări tuturor prietenilor și rudelor și spuneți-le că sunt bine sănătos și eu, și fratele meu, Bogdan. Sper ca aceste rânduri să vă găsească sănătoși și să ne întâlnim la aeroport cu bine, în februarie. Pentru Cristina Cioponea, Draga mea, te rog să stai liniștită, că aici este bine și nu-mi lipsește nimic, cu excepția ta. Abia aștept să mă întorc acasă, ca să mergem împreună în portul Tomis și poate vom avea șansa ca să vedem lebedele la sfârșit de iarnă. Vă sărut pe toți. Caporal Florin Bosie – Topraisar Draga mea soție, Astăzi, după două săptămânii de când am ajuns aici, a plouat. Picăturile de ploaie aveau forma lacrimilor de pe obrajii tăi, atunci când ai plâns la plecarea mea. Te rog să fii liniștită în privința mea. Eu sunt bine sănătos. La fiecare misiune port cu mine fotografia ta, astfel te am în permanență lângă mine. Cu dragoste, al tău soț. Fruntaș Ionuț Iftimia - Constanța Dragii mei, Sper ca toți să fiți sănătoși și să vă gândiți la Dumnezeu că o să ne întoarcem cu bine din această misiune. Acum, în Dobrogea, s-au copt strugurii, pe care îi va aduna lumea, iar atunci când se va face vinul, să ciocniți primul pahar din această recoltă în sănătatea noastră. La noi este cald, dar bunul Dumnezeu ne răcorește tot timpul. Mâine, când veți sărbători Înălțarea Sfintei Cruci, rugați-vă să ne întărească și să ne ferească de cel rău. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Cu drag, al vostru fiu. Sergent Dan Văleanu – Fetești Salutări din Tallil Îmi pare nespus de bine că am onoarea de a mă adresa celor din țară prin intermediul ziarului „Cuget Liber”. Țin să le urez celor de acasă numai bine, sănătate, iar fiului meu și soției mele „Vă pup dulce și vă iubesc mult”.