Un fost luptător DIAS „loveşte“ acum cu „duhul blândeţii“

Cunoaște-ți polițistul de proximitate!

Un fost luptător DIAS „lovește“ acum cu „duhul blândeții“

În cadrul rubricii princare ziarul „Cuget Liber” vă face cunoștință cu polițistul de proximitatedin cartierul dumneavoastră, în această săptămână vi-l vom prezenta pe agentul șef adjunct Liviu Buzoianu, „proximist” în cadrul Secției 5 Poliție Constanța. Agentul șef adjunct Liviu Buzoianu este polițist din anul 1995 și „proximist” din iunie 2008. El a fost luptător DIAS vreme de opt ani, după care a lucrat la mai multe compartimente din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța. Aria sa de responsabilitate este cartierul CET, în care se află aproximativ 25.000 de locuitori. Populația densă, dar și faptul că are de-a face cu un cartier „muncitoresc”, fac ca și problemele cu care se confruntă în zona respectivă să fie la fel de numeroase și, unele, ieșite din comun. Liviu Buzoianu este de părere că polițistul de proximitate este cel care apropie Poliția de cetățean, doar că acesta din urmă încă nu a înțeles pe deplin conceptul în sine. „Dacă pe atunci când făceam parte din trupele DIAS intervențiile mele erau dure, acum lovesc cu «duhul blândeții»” - ne-a mărturisit Liviu Buzoianu, spunându-ne că îi place ceea ce face și că această muncă îl apropie foarte mult de oameni și de problemele lor. 60% din conflicte pornesc de la consumul excesiv de alcool El spune că, în zona CET, 60 la sută dintre cazuri, mai ales cele privind fapte de violență - intra sau interfamilială -, pornesc de la consumul excesiv de alcool. Multe situații conflictuale apar și din cauza situației materiale precare a multor familii din zonă, ori din cauza unor probleme minore, cum ar fi - de exemplu - „revendicarea” unui loc de parcare. Deși aceasta este o problemă pe care doar Primăria Constanța o poate rezolva, cetățeanul tot Poliției se adresează… Polițistul ne-a povestit că, într-unul dintre fostele cămine de nefamiliști din zona CET trăiește o familie, cu doi copii, într-o garsonieră de câțiva metri pătrați. Nu este singurul caz de acest gen… Ceea ce este mai „deosebit” la această familie - spune polițistul - este că, atunci când capul familiei ia salariul și consumă băuturi alcoolice își ia nevasta la bătaie de vecinii sunt nevoiți să alerteze Poliția. „Deși nu sunt foarte în vârstă, sunt de modă veche” - ne povestește agentul șef adjunct Liviu Buzoianu - „femeia nu se plânge niciodată că este bătută… Suportă de fiecare dată aceste bătăi… Noi suntem chemați de vecini… Nevasta chiar îl apără în fața noastră pe bărbat, oricât i-am explica noi că de la o palmă se poate ajunge la mult mai mult… Acum un an, bărbat’su i-a spart casa unui vecin și i-a fărâmat patul pentru că, zicea el, femeia lui îl înșela cu respectivul, iar în momentul acela ea se ascunsese sub pat. Din păcate, femeia se complace în situația asta, deși nu este săptămână să nu fie luată la bătaie”. „Radiată de sateliți” Un alt caz care, la fel, le-a dat dureri de cap polițiștilor, este acela al unei femei - bolnavă psihic, care făcea scandal ori bubuia cu pumnii în ușile co-locatarilor, iar dacă vecina ei de apartament băga aspiratorul în priză ori mixerul spunea „că o radiază sateliții sau extratereștrii”. În acest caz, ne povestește proximistul Buzoianu, atunci când polițiștii erau chemați de vecini - disperați de hărmălaia provocată de femeie, se pomeneau într-o situație fără ieșire și cu mâinile legate. Iar asta pentru că, potrivit legii, un bolnav psihic nu poate fi transportat la o secție de psihiatrie decât cu acordul unei rude apropiate ori cu acordul propriu. În acest caz, femeia locuia singură, iar unica rudă de gradul unu - o fiică, era plecată în străinătate. Bineînțeles că nu se punea problema să primească acordul bolnavei… Singura soluție a fost întocmirea unei procuri între fiică și administratorul asociației de locatari, care, de atunci, a fost împuternicit să semneze în cazul în care se impune internarea femeii.