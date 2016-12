Un copil a murit după ce a fost lăsat în maşina încinsă de soare

Un copil a murit după ce a fost lăsat în mașina încinsă de soare

Ştire online publicată Duminică, 29 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Justin Ross Harris, 33 de ani, a fost retinut de politie dupa ce s-a dus la serviciu si si-a lasata fiul - Cooper - in masina. Baiatul, in varsta de un an si 10 luni, a murit de hipertermie, intr-o caldura de 55 de grade Celsius, relateaza New York Daily News.Insa masura politiei, aceea de a-l acuza pe Harris de crima si cruzime impotriva propriului copil, a fost primita cu un val de dezaprobare. Peste 11.000 de persoane au semnat o petitie pe un site, in care se precizeaza: "A fost un accident regretabil. Tatal si-a iubit imens fiul. Justin trebuie deja sa traiasca cu o pedeapsa mai mare decat moartea", scrie site-ul stirileprotv.ro.