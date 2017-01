Un comentariu făcut de Obama l-a înfuriat pe Vladimir Putin

Ştire online publicată Vineri, 30 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost "înfuriat" de un comentariu recent al omologului său american, Barack Obama, în care era comparat cu un "copil plictisit din spatele clasei", scrie New York Times.Obama a făcut comentariul pe data de 9 august, la o conferință de presă, unde a fost întrebat despre cum vor fi afectate relațiile dintre cele două țări de răceala diplomatică recentă. Președintele american nu a fost de acord cu ideea evidențiată în întrebare, abordând în schimb subiectul limbajului corporal al lui Vladimir Putin. "Nu am o relație personală rea cu Putin", a spus Obama. "Când purtăm conversații, sunt directe, de cele mai multe ori constructive. Știu că presa are o plăcere în a se concentra pe limbajul corpului, iar Putin are acel gen de postură care seamănă cu băiatul plictisit din spatele clasei, dar adevărul e că de câte ori vorbim, conversația este constructivă", a explicat președintele SUA, scrie zf.ro.