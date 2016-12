Un chinez, beneficiar de bursă la Universitatea New York

Ştire online publicată Luni, 07 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Militantul chinez pentru drepturi civice, Chen Guangcheng, a primit o bursă din partea Universității din New York (NYU).„Chen Guangcheng are relații de lungă durată cu facultatea de drept a Universității din New York și îi propunem o bursă la NYU, fie la New York, fie în alt centru universitar al nostru”, a declarat purtătorul de cuvânt al universității, John Beckman.Niciun alt detaliu nu a fost dat publicității de către universitate.Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american a anunțat că militantul chinez ar putea primi foarte repede un pașaport și o viză pentru Statele Unite, adăugând că el a primit o ofertă de bursă din partea unei universități americane.„Guvernul chinez a susținut că va accepta cererea lui Chen de a obține documentele necesare pentru călătorie”, a declarat purtătorul de cuvânt, Victoria Nuland, adăugând că a primit o ofertă de bursă din partea unei universități americane.Cazul acestui avocat fără vedere, specializat pe subiectul avorturilor, a provocat o criză în ceea ce privește relațiile dintre Statele Unite și China, țări care s-au întâlnit, în week-end-ul trecut, la Beijing, pentru ultima parte a „dialogului strategic și economic” anual.