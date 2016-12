Un cargo sub pavilionul Republicii Moldova, naufragiat în Marea Neagră

Ştire online publicată Luni, 21 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

O navă sub pavilionul Republicii Moldova a eșuat pe o plajă în urma unei furtuni care a lovit sâmbătă orașul Soci, a declarat directorul adjunct al portului Soci, Simon Mamaladze, relatează RIA Novosti. „Nava a eșuat pe coastă, dar echipajul - 13 persoane - a fost salvat”, a spus el. Potrivit sursei, nava, Aras-1, cu o lungime de 138 de metri, a fost aruncată de valuri pe o plajă a orașului. Cisternele sale conțineau circa 37 de tone de petrol, dar nu a fost semnalată nicio scurgere. Furtuna din Marea Neagră s-a produs la patru zile după cea care a avariat serios, la 16 decembrie, portul Soci. Potrivit estimărilor autorităților ruse, nava sub pavilion moldovean era în serviciu de 30 de ani și vechimea sa este principala cauză a naufragiului. La bordul navei sub pavilionul R. Moldova care a naufragiat în portul din orașul Soci din cauza furtunii nu se afla niciun cetățean moldovean, relatează Jurnal.md. Dintre cei 13 membri ai echipajului, nouă sunt cetățeni ai Ucrainei și patru cetățeni ai Federației Ruse.