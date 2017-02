Un camion a intrat în mulţime la New Orleans. Peste 25 de persoane rănite

Un camion a intrat în mulțime la New Orleans. Peste 25 de persoane rănite

Ştire online publicată Luni, 27 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un camion a intrat în mulțime, sâmbătă seara, la New Orleans, în Statele Unite. Cel puțin 25 persoane care asistau la o paradă de Mardi-Gras au fost grav rănite, anunță presa locală, citată de agențiile de presă internaționale.Evenimentul s-a produs la intersecția străzilor Orleans și Carrollton, în cursul paradei The Endymion, una dintre cele mai populare parade din New Orleans cu prilejul Mardi-Gras (înainte de intrarea în postul Paștelui Catolic), potrivit serviciilor poliției locale.Serviciile de prim-ajutor au anunțat 28 de răniți, dintre care 12 în stare critică.Canalul de televiziune WWL-TV a anunțat că cel puțin un suspect a fost arestat la locul tragediei. Alte media locale au informat că șoferul care se afla la volanul camionului părea să fie în stare de ebrietate. Potrivit poliției, teza unui act terorist a fost îndepărtată.