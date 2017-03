Un BREXIT istoric. Marea Britanie a declanşat oficial ieşirea din Uniunea Europeană. Primele reacţii

Un BREXIT istoric. Marea Britanie a declanșat oficial ieșirea din Uniunea Europeană. Primele reacții

Ştire online publicată Joi, 30 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul de la Londra a declanșat ieri procedura de ieșire din Uniunea Europeană prin activarea clauzei prevăzute în Tratatul Lisabona, Marea Britanie urmând să părăsească Blocul comunitar în cel mult doi ani.În cursul dimineții de ieri, șefa guvernului de la Londra, Theresa May, a semnat scrisoarea oficială pentru a marca declanșarea de către Regatul Unit a procesului de ieșire din Uniunea Europeană. După acest moment începe practic numărătoarea inversă pentru stabilirea condițiilor în care Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană și viitoarele relații pe care le va avea cu aceasta. Scrisoarea a fost înmânată lui Donald Tusk, președintele Consiliului European, de către ambasadorul britanic la UE, Sir Tim Barrow.Tot în cursul zilei de miercuri, premierul Theresa May a susținut un discurs în Parlamentul de la Londra, în care a con-firmat declanșarea procedurii formale de ieșire a Marii Britanii din UE.Potrivit unor fragmente din discurs, May promite că în cursul negocierilor va „reprezenta fiecare persoană din întregul Regat Unit”, inclusiv cetățenii UE care locuiesc în Marea Britanie, motivând că „în fața oportunităților ce se vor ivi în cursul acestei călătorii remarcabile, valorile noastre împărtășite, interesele și ambițiile noastre pot și trebuie să ne unească.”„Iar acum că decizia de a părăsi UE a fost luată, este timpul să fim uniți”, concluzionează May.Ce spune Articolul 50Articolul 50 al Tratatului Uniunii Europene are următorul conținut: „Orice stat membru poate decide retragerea din Uniune în conformitate cu propriile necesități constituționale”.Practic, activarea clauzei din Articolul 50 reprezintă începerea procedurii formale prin care Marea Britanie poate părăsi Uniunea Europeană. După transmiterea acestei intenții Consiliului European, Londra și Bruxellesul vor avea la dispoziție doi ani pentru stabilirea viitoarelor relații formale. Negocierile pot fi extinse cu acordul Consiliului European.Se estimează că negocierile vor începe la jumătatea luni mai, guvernul de la Londra indică faptul că ar dori să poarte concomitent discuțiile privind ieșirea din Blocul comunitar și cele referitoare la un acord comercial, însă oficialii europeni au declarat că este necesar ca cele două chestiuni să fie discutate separat.În prima etapă, negocierile se vor concentra pe modul în care Marea Britanie va putea părăsi Blocul comunitar. Potrivit unor surse europene, Londra va trebui să accepte achitarea unor obligații financiare restante estimate la aproape 60 de miliarde de euro. Un plan de negociere obținut de ziarul olandez De Volkskrant și preluat de publicația britanică The Independent arată că, în cazul în care Marea Britanie va refuza achitarea obligațiilor aferente apartenenței la Uniunea Europeană timp de 43 de ani, dosarul va fi deferit Curții Internaționale de Justiție (CIJ).În a doua etapă, Marea Britanie va trebui să negocieze condițiile viitoarei relații cu Uniunea Europeană. Londra speră să mențină accesul la piața europeană post-Brexit, dar, în acest sens, Bruxellesul probabil va impune respectarea unor condiții-cheie.Ce scrie presa europeană, după anunțul privind BREXITPe un ton euforic precum ziarul The Daily Mail, care titrează „Libertate!”, sau circumspect ca The Guardian, care se teme de un „salt în necunoscut”, cotidienele britanice au o poziție similară asupra unui punct: caracterul istoric al Brexit-ului declanșat ieri, comentează și France Presse.„Un toast pentru cei care au visat la acest moment”, scrie în editorialul său Daily Telegraph, care a pledat pentru Brexit și care insistă de asemenea pe dimensiunea „istorică” a acestui „vis devenit realitate”.Brexit va „slăbi celelalte 27 de state membre rămase (în UE) și riscă să arunce această țară (Marea Britanie - n.r.) în cel puțin un deceniu de instabilitate”, notează The Guardian, cotidian pro-UE de centru-stânga, care se teme de un „salt în necunoscut”.„Dragă UE, a venit timpul plecării”, lansează cu regret Daily Mirror, tabloid de stânga pro-UE, care cere premierului Theresa May „să apere interesele lucrătorilor britanici atunci când va discuta separarea” de „Cei 27". Theresa May trebuie să reușească „pentru că altfel nu vom fi singura generație care va avea de suferit”, insistă cotidianul în editorialul de miercuri.