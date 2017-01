Un bombardament NATO în Afganistan a ucis 27 de civili

Ştire online publicată Joi, 12 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un bombardament NATO de săptămâna trecută s-a soldat cu moartea a 27 de civili, în provicia Kunar (estul Afganistanului), a informat, ieri, guvernatorul acestei provincii, Shalizai Didar, care conduce o comisie de anchetă locală, relatează AFP. Circa 37 de talibani au fost de asemenea uciși în operațiune, vineri, în districtul Watapur, din apropierea frontierei cu Pakistanul, a declarat guvernatorul. Purtătorul de cuvânt al Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (ISAF), locotenent-colonel Maria Carl, a declarat că ISAF a fost „informată de guvernator că probabil există și victime în rândul civililor”. „El ne-a spus că aproximativ 27 de civili au fost uciși și consideră că majoritatea probabil au fost folosiți ca scuturi umane de către insurgenți”, a declarat Carl. Maria Carl a subliniat că ISAF nu va demara o anchetă proprie și că are „încredere” în bilanțul guvernatorului, chiar dacă militarii nu au raportat victime civile. ISAF a raportat, la puțin timp după această operațiune aeriană și terestră, că acțiunea nu s-a soldat cu nicio victimă în rândul civililor, ci că s-a înregistrat „un număr mare2 de morți în rândul rebelilor. Comandantul ISAF, generalul american Dan McNeill, a declarat, într-un interviu pentru AFP, că responsabilii afgani „exagerează”” deseori numărul civililor uciși în operațiunile militare ale forțelor aliate. Luna trecută, zeci de civili au fost uciși în operațiunile NATO și ale coaliției aflată sub comandament american, potrivit autorităților afgane. De la începutul anului, peste 600 de civili au fost uciși în violențele din Afganistan, dintre care puțin pes-te jumătate de către forțele internaționale, potrivit estimărilor misiunii ONU la Kabul. Anul trecut, între 700 și 1.000 de civili și-au pierdut viața în Afganistan, potrivit estimărilor unor organizații neguvernamentale.Un bombardament NATO de săptămâna trecută s-a soldat cu moartea a 27 de civili, în provicia Kunar (estul Afganistanului), a informat, ieri, guvernatorul acestei provincii, Shalizai Didar, care conduce o comisie de anchetă locală, relatează AFP. Circa 37 de talibani au fost de asemenea uciși în operațiune, vineri, în districtul Watapur, din apropierea frontierei cu Pakistanul, a declarat guvernatorul. Purtătorul de cuvânt al Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (ISAF), locotenent-colonel Maria Carl, a declarat că ISAF a fost „informată de guvernator că probabil există și victime în rândul civililor”. „El ne-a spus că aproximativ 27 de civili au fost uciși și consideră că majoritatea probabil au fost folosiți ca scuturi umane de către insurgenți”, a declarat Carl. Maria Carl a subliniat că ISAF nu va demara o anchetă proprie și că are „încredere” în bilanțul guvernatorului, chiar dacă militarii nu au raportat victime civile. ISAF a raportat, la puțin timp după această operațiune aeriană și terestră, că acțiunea nu s-a soldat cu nicio victimă în rândul civililor, ci că s-a înregistrat „un număr mare2 de morți în rândul rebelilor. Comandantul ISAF, generalul american Dan McNeill, a declarat, într-un interviu pentru AFP, că responsabilii afgani „exagerează”” deseori numărul civililor uciși în operațiunile militare ale forțelor aliate. Luna trecută, zeci de civili au fost uciși în operațiunile NATO și ale coaliției aflată sub comandament american, potrivit autorităților afgane. De la începutul anului, peste 600 de civili au fost uciși în violențele din Afganistan, dintre care puțin pes-te jumătate de către forțele internaționale, potrivit estimărilor misiunii ONU la Kabul. Anul trecut, între 700 și 1.000 de civili și-au pierdut viața în Afganistan, potrivit estimărilor unor organizații neguvernamentale.