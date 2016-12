Un baron al drogurilor afgan, agent CIA

Ştire online publicată Marţi, 14 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Un baron al drogurilor afgan, deținut în Statele Unite din 2008, a fost timp de mai mulți ani un informator plătit generos de CIA și Agenția americană antidrog (DEA), relatează cotidianul New York Times. Hajji Juma Khan furniza informații despre talibani, cazuri de corupție și alți traficanți de droguri din țara sa, potrivit cotidianului, care citează actuali și foști oficiali americani. Faptul că Statele Unite au recurs la serviciile acestui bărbat ilustrează dificultățile forțelor americane de a lupta în același timp împotriva talibanilor și traficanților de droguri, care de multe ori sunt aceiași și care au și legături cu administrația afgană. Modest traficant de droguri în momentul ofensivei din 2001 din Afganistan, Khan, care ar avea aproximativ 50 de ani, potrivit ziarului, a devenit un „baron” în anii care au urmat. În același timp, Khan devenea informator pentru CIA și DEA, agenții interesate de talibani, respectiv de traficul de droguri. În 2006, el a fost adus în Statele Unite, care încercau să afle dacă rolul său de informator putea fi extins și mai mult, potrivit unui fost oficial american, citat de New York Times. Khan, care nu era vizat atunci de proceduri judiciare în Statele Unite, ar fi profitat de pe urma acestei călătorii, prin activități turistice și făcându-și cumpărăturile la New York.