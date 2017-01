Un bărbat creşte în curtea casei sale 40 de câini, spre disperarea vecinilor

Un bărbat crește în curtea casei sale 40 de câini, spre disperarea vecinilor

„Acum doi ani, pe strada Primăverii din Cobadin, s-a mutat o familie mare iubitoare de animale, ca să nu zic altfel. Să nu vă imaginați că au și ei, acolo, ca omul de la țară, un câine - doi pentru pază, ci 40 la număr, și toți de rasă (pentru ce, oare?). De atunci suntem înnebuniți, nu mai avem liniște cu aceste cățele în călduri și câini urlători, ne vine și mirosul, ne-au mâncat și din găini, iar când se pun pe urlat și lătrat e mai rău ca la balamuc. Ca să nu vă mai spun ce simfonii sinistre ascultăm când intră cățelele în călduri. L-am rugat frumos pe proprietar să se lase de această… meserie, dar m-a luat pe sus și s-a mirat cum îmi permit eu să mă compar cu el. Păi, chiar nu m-aș compara cu el, pentru că el are atâția ani de viață câți am eu de muncă și copii cât el, dar și bun simț suficient încât să nu-mi bat joc de vecini. Am reclamat și la primărie în scris, au venit doi reprezentanți și au plecat înapoi, noi doar am semnat. Am anunțat și poliția, dar ne-au zis că nu pot să-i facă nimic. Din cauza asta am apelat la dumneavoastră, pentru că sunteți singurii care ne puteți scăpa de acest coșmar” ne-a povestit unul dintre vecini, care a insistat să-i păstrăm anonimatul. „Ne ignoră cu desăvârșire!“ – susține viceprimarul localității Spre surprinderea noastră, Ion Dinescu, viceprimarul localității Cobadin, părea depășit de situație: „Da, știu despre ce e vorba, eu sunt cel care m-am deplasat la fața locului în urma sesizării unui grup de cetățeni. L-am atenționat pe Dan Marin, așa se numește, prima dată ne-a primit și ne-a spus că ăsta e un hobby - crește numai câini de rasă, însă a doua oară, când am mers cu cei de la DSP, m-a pus la punct și mi-a spus că locul meu e la poarta proprietății lui. I-am atras atenția că de trei ani nu a trecut pe la primărie să declare că are un spațiu în Cobadin și mi-a răspuns că este OK, dacă a încălcat vreo lege să-l acționăm în judecată. I-am trimis înștiințare. Nici până acum nu și-a plătit impozitele - dispreț total, ne ignoră, refuză să colaboreze cu autoritățile”. Apoi, viceprimarul ne-a explicat că nu are de unde să știe dacă acești câini sunt comercializați, însă inspectorii DSP veniți în control la fața locului au constatat că toate condițiile de creștere sunt la standardele cerute de lege. „Vrem să dăm o hotărâre de Consiliu local prin care să limităm creșterea numărului de câini în localitate, cât mai curând posibil – a promis Ion Dinescu. Poliția, hotărâtă să-l amendeze Ștefan Siteabu, agent șef adjunct în cadrul Poliției Cobadin, ne-a spus că omul ar avea autorizație de la primărie ca să țină câinii în curte. Ne-a confirmat, însă, că la poliție, acum aproximativ două săptămâni a fost înregistrată o sesizare a vecinilor: „Vom lua măsura sancționării contravenționale conform legii, care pedepsește lăsarea în stare de libertate a animalelor care prezintă pericol pentru bunuri și persoane cu amenzi între 200 și 500 lei. Oamenii ni s-au plâns că au sărit câinii și le-au mâncat niște găini. Am stat de vorbă cu el, are certificate de sănătate în regulă pentru toți câinii, iar când îl chem să-i dau sancțiunea o să-l întreb dacă are o afacere cu acești câini. În ceea ce privește tulburarea liniștii publice, deocamdată nu am primit sesizare pentru așa ceva și nu putem să-l sancționăm și pentru asta (?!)”. Pe ultima sută de metri, vrea să intre în… legalitate De la Gheorghe Dincă, director adjunct al Direcției Sanitar Veterinare Constanța, am aflat că pe 23 martie a. c. (!!), proprietarul câinilor a depus o cerere la registratura instituției, prin care solicita o autorizare activă de creștere a celor 40 de câini, menționând că este vorba despre un hobby, care va fi analizată la nivelul instituției. „O să mergem la fața locului și, cu siguranță, nu-i vom da autorizație pentru așa ceva. Dar o să discutăm despre asta după ce vom vedea ce se întâmplă acolo”. Reprezentantul DSV ne-a mărturisit că este singura situație de acest gen cu care s-a întâlnit în cariera sa până acum. Din păcate, nu am reușit să luăm legătura cu proprietarul câinilor, dar îi așteptăm punctul de vedere în legătură cu situația relatată astăzi.