Un bărbat a fost scos de sub dărâmături la 11 zile după seismul din Haiti

Ştire online publicată Luni, 25 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

La 11 zile după seismul care a devastat Haiti, o echipă internațională de salvare a reușit, sâmbătă, să scoată în viață de sub dărâmături un bărbat de 25 de ani, care a explicat că a supraviețuit bând Coca-Cola, relatează AFP. Deși se putea mișca și putea vorbi, susținând că se simte bine, bărbatul, care se numește Wismond Exantus, a fost spitalizat și încurajat să doarmă. „Mă simt bine”, a declarat tânărul pe patul de spital, explicând în creolă că a supra-viețuit bând Coca-Cola. „Am băut Coca-Cola în fiecare zi și mâncam mici chestii”, a povestit el la câteva ore după ce a fost extras de sub ruinele băcăniei Napolitain. Vocea sa era slăbită, dar sigură. Potrivit medicului, el este într-o stare de sănătate uimitor de bună, dată fiind trauma prin care a trecut. Wismond Exantus a declarat salvatorilor că alte cinci persoane au supraviețuit sub ruine, dar pompierii nu au depistat niciun semn de viață. Prezența lui Wismond Exantus sub ruinele magazinului a fost depistată de familie, care i-a auzit vocea. Familia este cea care a anunțat echipele de salvare. Wismond Exantus a povestit că a fost prins sub ruine într-un mic spațiu în care se putea mișca ușor de la stânga la dreapta și putea bate în obiecte pentru a atrage atenția. „Nu am strigat, pur și simplu m-am rugat”, a spus el. Sosiți la fața locului, salvatori francezi, asistați de colegi americani și greci, au reușit să stabilească un contact vocal cu tânărul. „I-am putut vorbi. Ne-a răspuns. Am reușit să deschidem o gaură pentru a-i permite să primească lumină (...) Am reușit să-i dăm apă, ca să reziste pe durata ultimelor ore ale operațiunii”, a povestit locotenent-colonelul Renou. În ciuda încheierii oficiale a căutărilor, 62 de echipe străine sunt încă prezente la Port-au-Prince, unde de la 12 ianuarie 133 de persoane au putut fi salvate de sub ruine.