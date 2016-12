Un băieţel de zece ani, bolnav de cancer, are nevoie de ajutor

Să fim miloși în Săptămâna Patimilor

Un băiețel de zece ani, bolnav de cancer, are nevoie de ajutor

Un copil de zece ani din comuna Poarta Albă are nevoie de ajutorul nostru pentru a lupta cu o maladie necruțătoare - cancerul. Valentin Cristian a suferit două intervenții chirurgicale, în patru ani, iar când se credea că greul a fost depășit, familia a primit o veste cruntă: tumoarea a recidivat și este nevoie de o nouă operație. Posibilitățile financiare ale părinților micuțului Valentin sunt însă prea mici pentru a-i putea asigura copilului toate cele necesare. Pozne făcute pe la spatele părinților, ghidușii puse la cale cu amicii, plimbări lungi cu bicicleta sau bătutul mingii pe colbul uliței - asta ar trebui să povestească Valentin Cristian la cei zece ani pe care îi numără. Da, ar putea să-ți povestească și despre toate acestea, căci este un băiețel vesel și nu vrea să-și întristeze mama. Dar copilăria lui înseamnă altceva: durere, lacrimile mamei șterse pe ascuns, bisturiul chirurgului care a tăiat prea mult în inocența lui, slăbiciunea adusă de chimio-terapie și perspectiva morții ce se încăpățânează să planeze asupra lui. „Îmi vorbește despre moarte, îmi spune să facem un băiețel, ca să rămână în locul lui” În 2005, medicii i-au descoperit cancer la rinichiul stâng, iar de atunci viața lui a luat o nouă tur-nură. Încă din acel an a fost supus unei intervenții chirurgicale la Spitalul Clinic pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde chirurgii i-au extirpat tumoarea. A urmat un an de chimioterapie și multe drumuri obositoare și costisitoare către Iași, pentru analize lunare. Copilul nu le-a uitat, nici nu a avut cum, pentru că în noiembrie 2006 testele scoteau la iveală că boala nu a fost învinsă. Valentin Cristian a urmat din nou lungul drum spre însănătoșire și de data aceasta părea că a ieșit câștigător. De altfel, mulți și-au dat mâna pentru a-l sprijini în eforturile sale, printre care și redacția „Cuget Liber”, care a prezentat în nenumărate rânduri cazul său. Săptămâna trecută, analizele au dezvăluit un adevăr crud, o reci-divă locală, iar testele RMN au confirmat-o. „Nu ne-am așteptat, nu atât de repede…”, își frânge mâinile Elena Gaju, mama lui Valentin Cristian. Băiețelul zâmbește mai des decât ea, dar nu ascunde că își cunoaște starea de sănătate. „Ce vreau eu? O casă cu piscină. Dar mai întâi să fiu sănătos, după care vreau o casă cu piscină, o mașină”, ne spune Valentin Cristian visele lui. În ciuda optimismului pe care îl afișează copilul, mama se alarmează când aduce vorba de moarte - prea des în ultima vreme. „Îmi vorbește despre moarte, îmi spune să facem un băiețel, ca să rămână în locul lui”, spune înlăcrimată Elena Gaju. Ajutați-l pe Valentin să se însănătoșească! Atât copilul cât și părinții lui știu ce urmează. Pentru ei, Paștele înseamnă pregătirea pentru încă o intervenție chirurgicală, pentru chimioterapia care îi va urma. Familia nu dispune însă de resursele financiare pentru a suporta deplasările la Spitalul Clinic de Copii de la Iași. Tatăl lui Valentin este plecat în Spania, pentru a lucra în agricultură, dar în urmă cu două săptămâni a suferit un accident soldat cu leziuni care nu îi permit să muncească momentan. Cei trei membri rămași acasă - adică Valentin Cristian, mama sa și surioara de aproape doi ani - se întrețin din alocații. Pentru a continua lupta cu boala, Valentin are nevoie de sprijinul nostru. Cei care îl pot ajuta, cu cât de puțin, o pot face prin contul deschis la Banca Comercială Română, pe numele Elena Gaju, RO 08RNCB0296053653540001. În Săptămâna Patimilor, să dăm o mână de ajutor unui băiețel care a pătimit întreaga lui copilărie.