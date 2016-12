Un avion s-a prăbuşit pe o autostradă din SUA

Un avion s-a prăbușit pe o autostradă din SUA

Cinci persoane au murit marți în urma prăbușirii unui avion de mici dimensiuni pe o autostradă din statul american New Jersey, au anunțat autoritățile. Doi bărbați, o femeie, doi copii și un câine, aflați la bordul avionului, au murit în urma prăbușirii aparatului în Morristown, New Jersey, a declarat Robert Gretz, anchetator la Comisia Națională pentru Siguranța Transporturilor, citat de CNN.Avionul de tip Socata TBM700 efectua o cursă de la Teterboro, New Jersey spre aeroportul DeKalb-Peachtree din Atlanta, dar s-a prăbușit pe autostrada 287, la aproximativ 14 minute după decolare, a precizat Gretz. Aparatul de zbor se afla la o înălțime de circa 5.300 de metri când a „existat o discuție între pilot și controlorul local despre condiții de îngheț”, a adăugat anchetatorul.El a mai spus că ancheta este încă la început și este prea devreme pentru a specula cu privire la cauzele prăbușirii. Potrivit informațiilor preliminarii, ocupanții avionului mergeau la Atlanta pentru o călătorie de afaceri și de plăcere, a afirmat Gretz.Autoritățile nu au dat publicității numele victimelor, dar firma de investiții bancare Greenhill & Co. din New York a precizat că este vorba despre doi dintre directorii săi, Jeffrey Buckalew (45 de ani) și Rakesh Chawla (36 de ani), soția lui Buckalew, Corinne, și cei doi copii ai lor, Jackson și Meriwether. „Avionul îi aparținea lui Buckalew, un pilot experimentat a cărui pasiune era zborul”, a afirmat compania.