Un an de la atentatele de la Bruxelles. Moment de reculegere la staţia de metrou Maelbeek

Un an de la atentatele de la Bruxelles. Moment de reculegere la stația de metrou Maelbeek

Ştire online publicată Joi, 23 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un moment de reculegere a fost păstrat, ieri dimineață, la stația de metrou Maelbeek din Bruxelles, la un an de la cele mai grave atentate din istoria capitalei belgiene, relatează DPA.Liniștea s-a așternut în stația de metrou Maelbeek chiar la 09.11 (08.11 GMT), ora la care exact cu un an în urmă un jihadist s-a aruncat în aer, cauzând moartea a 16 persoane.La ceremonia din interiorul stației de metrou aflate în apropierea sediului Comisiei Europene au fost prezenți, printre alți, Regele Philippe și Regina Mathilde și premierul belgian, Charles Michel.Soția unui bărbat decedat în atacul de la Maelbeek a citit o poezie despre pierderea soțului său, scrisă de ea la scurt timp după tragedie.Potrivit cotidianelor belgiene Le Soir și La Derniere Heure, angajații de la societatea de metrou din Bruxelles (STIB) s-au oprit din lucru timp de un minut, pentru a arăta că ce s-a întâmplat în urmă cu un an nu poate fi uitat și că ei răspund mereu prezent pentru Bruxelles. Călătorii au fost invitați să se alăture acestui gest simbolic, aplaudând.Anterior, un minut de reculegere s-a ținut ieri dimineața și la aeroportul internațional Bruxelles-Zaventem, unde pe 22 martie 2016, la ora 07.58 (06.58 GMT), au avut loc două explozii cu bombe.La 22 martie 2016, doi kamikaze și-au detonat centurile explozive în terminalul aeroportului, ei fiind inițial însoțiți de un al treilea terorist care a fugit și a fost capturat două săptămâni mai târziu. Atentatele de la Bruxelles comise în martie anul trecut s-au soldat cu 32 de morți și peste 300 de răniți.