Un american voia să arunce în aer Pentagonul şi Congresul

Atac terorist de amploare, dejucat de FBI:

Un american voia să arunce în aer Pentagonul și Congresul

Ştire online publicată Joi, 29 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Tânărul, licențiat al Northeastern University, își pregătea atentatele din ianuarie 2010, potrivit actului acuzării.În conversațiile înregistrate de FBI, el a explicat că voia să "atace armatele necredincioșilor și să ucidă cât mai mulți oameni".El i-a explicat unui agent FBI sub acoperire, care pretindea că este membru Al-Qaida, că vrea să atace Pentagonul cu avioane mici teleghidate "similare unor avioane fără pilot de mici dimensiuni", pline cu explozibil. El a selecționat două modele, F-4 Phantom și F-86 Sabre, care au între 1,5 și doi metri lățime, precizează actul de acuzare.În aprilie 2010, el și-a extins proiectul și la Congres, precizând că vrea să prăbușească aici un avion teleghidat peste domul Capitoliului pentru a "decapita tot imperiul".În aprilie și mai, el a livrat unui agent FBI care pretindea că este membru Al-Qaida două suporturi de memorie USB în care își detalia proiectul.El reperase locurile și fotografiase țintele în mai, pentru acest proiect care prevede folosirea a trei avioane de model redus și a șase persoane înarmate cu arme automate. Dintre cele șase persoane făcea parte și el, potrivit actului de acuzare.El a stabilit inclusiv de unde ar fi trebuit să decoleze avioanele.Bărbatul a început să achiziționeze material, între care un avion teleghidat F-86 Sabre, 11 kilograme de explozibil C4, șase puști de asalt AK47 și mai multe grenade, toate furnizate de agenți infiltrați de FBI și care lucrau la acest dosar.Tânărul, celibatar fără copii, a transformat în ultimele zile șapte telefoane mobile în detonatoare și le-a predat agenților FBI infiltrați, pentru a ucide soldați americani în străinătate.În iunie 2011, un agent l-a lăsat să creadă că unul dintre telefoane a contribuit la uciderea a trei militari americani și la rănirea altor patru sau cinci în Irak."Este exact ce voiam", s-a bucurat el.Scopul său, precizează actul de acuzare, era de a "teroriza" americanii și de a ucide cât mai mulți "necredincioși", bărbați, femei și copii pe care îi considera "inamici ai lui Allah".El ar fi mărturisit, referitor la dorința sa de a ataca Statele Unite: "Nu pot să mă opresc. Nu am altă opțiune".Bărbatul nu a fixat nicio dată pentru atacurile sale, dar a precizat că ulterior va pleca în străinătate pentru a se antrena "cu frații".Ferdaus riscă până la 65 de ani de închisoare.Autoritățile americane au avertizat de mai multe ori în ultimii ani asupra amenințărilor reprezentate de potențiali autori de atentate "made in America", ce au crescut pe teritoriul american.