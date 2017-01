Atletul constănțean Claudiu Bujin a fost înmormântat ieri

Ultimul tur de pistă

Dispărut dintre cei vii la doar 24 de ani, în urma unui cancer la timus, atletul constănțean Claudiu Bujin a fost înmormântat ieri, la Cimitirul Central. Cortegiul mortuar a făcut o oprire și la stadionul „Farul”, pe a cărui pistă de atletism campionul s-a antrenat și a cunoscut mari succese. Pe traseul de la „Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel” (unde corpul neînsuflețit al lui Claudiu Bujin a fost depus miercuri) spre cimitir, cortegiul mortuar s-a oprit și la stadionul „Farul”. Pe pista de atletism a arenei a început Claudiu sportul, acolo s-a antrenat din greu, acolo a obținut victorii, acolo a cules aplauze. Ieri, a fost purtat pentru un ultim tur de pistă. Coloana s-a oprit întâi la groapa de nisip, atât de dragă campionului. Claudiu sărise 7,88 m și se pregătea să depășească pragul de 8 m, dar boala nemiloasă i-a răpit acest vis. Un sobor de preoți a ținut o scurtă slujbă, iar prietenii din șuvoiul de lume care urma mașina mortuară au strigat, cu vocile înecate de plâns, „Hai, Buju!”, ca atunci când îl încurajau pe Claudiu înainte de zborurile sale de pe pistă, care păreau că nu se mai sfârșesc. Campionul a fost purtat în ultimul său tur de pistă în aplauzele grupului însoțitorilor, rude, prieteni, sportivi, antrenori sau oficiali, din Constanța și din țară. Nocturna a fost aprinsă, iar de la stația de amplificare a stadionului au răsunat trei melodii: preferata atletului - „It’s a Man’s World” (James Brown & Pavarotti), „Show Must Go On” și „We Are the Champions” (Queen). „Dumnezeu a făcut lumea cu o ordine. Copiii să-și înmormânteze părinții, iar sportivii antrenorii. Nu am crezut că o să ajung să-l petrec astfel pe Claudiu, la ultima sa săritură. Trăiesc clipe cumplite. S-a stins un copil talentat, bun și frumos”, plângea Andrei Szemerjai, directorul LPS „Nicolae Rotaru” CSS, care l-a antrenat patru ani pe Claudiu. Multiplul campion a fost înmormântat la ora 15,35. Dumnezeu să îl odihnească în pace!