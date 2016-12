Ultimii doi jurnaliști au părăsit Fleet Street

Ştire online publicată Duminică, 07 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ultimii doi jurnaliști care lucrau pe Fleet Street, celebra stradă care a găzduit, de-a lungul ultimelor secole, câteva mii de reporteri, editori și tipografi, au părăsit locul, scrie Reuters, preluată de News.ro.Cei doi jurnaliști au părăsit Fleet Street după ce ziarul scoțian Sunday Post și-a închis biroul în Londra.”Este o zi mult mai tristă pentru jurnalism decât este pentru mine personal. Jurnalismul a dispărut din Fleet Street”, a spus Darryl Smith, în vârstă de 43 de ani, unul dintre ultimii doi jurnaliști care au părăsit Fleet Street.Fleet Street a devenit sinonimă cu activitatea editorială încă din anii 1500, când Wynkyn de Worde a deschis o tiparniță. Primul cotidian care și-a deschis biroul pe această stradă, Daily Courant, a fost lansat în anul 1702.Fleet Street a fost cunoscută însă și sub numele de ”Strada Rușinii”, după ce tabloidele britanice și-au deschis reprezentanțe pe această stradă.”Orice persoană interesată de jurnalism realizează că Fleet Street este inima acestei activități”, a spus mogulul Rupert Murdoch, în anul 1969, când a cumpărat tabloidul News of the World.Totuși, în anul 1986, Murdoch a mutat ziarele, între care, până atunci, s-au numărat și The Times și The Sunday Times, precum și tabloidul The Sun, în estul Londrei, unde tehnologia a înlocuit vechile tiparnițe.În trei ani, toate celelalte ziare naționale au încercat să reducă costurile într-o industrie decimată de expansiunea internetului. De exemplu, jurnaliștii agenției de presă Reuters și-au părăsit demult sediul de la numărul 85, care a fost transformat într-un restaurant.În prezent, pe Fleet Street, unde obișnuiau să se audă sunetul mașinilor de scris, își desfășoară activitatea bancheri și contabili.”În mare parte, sunt bancheri acum. Nici măcar nu sunt sigur că oamenii de aici cunosc istoria străzii”, a spus Smith, care a început să lucreze în Fleet Street la vârsta de 18 ani.Colegul său este Gavin Sheriff, în vârstă de 54 de ani, care a început să lucreze pe această stradă în urmă cu 32 de ani.”Îmi amintesc că mergeam pe stradă și mă minunam de camioanele uriașe încărcate cu role mari de hârtie de ziar, care încercau să ajungă în locuri precum The Sun, pentru a tipări ziarele”, a povestit el.”Când intrai în redacție simțeai că intri într-un loc ceva mai special. Era o încăpere plină de fum. Nu puteai să vezi dintr-un capăt al camerei în altul, plin de oameni care lucrau de zor la mașini de scris și se luptau să obțină informații prin linii telefonice proaste”, a mai spus jurnalistul.Deși ocupanții Fleet Street aveau o bună reputație pentru adresarea unor întrebări serioase și pertinente autorităților, ei erau la fel de renumiți pentru consumul crescut de alcool în puburi locale. Fiecare publicație avea un pub preferat.”Am fost foarte conștienți că am fost ultimii doi jurnaliști de aici. Cred că este o pagină de istorie tristă. Îmi iubesc profesia, iubesc istoria Fleet Street și mă bucur că am lucrat aici”, a spus Smith.Pe de altă parte, Sheriff este de părere că jurnalismul trebui să evolueze. ”Se întâmplă să ne aflăm la sfârșitul unui paragraf, în timp ce rămân de scris alte paragrafe și capitole”, a explicat el.