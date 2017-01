Ultima zi a lui Bill Gates la Microsoft!

Ştire online publicată Luni, 14 Ianuarie 2008.

Bill Gates a reușit să surprindă din nou cu un miniclip realizat de Tri-Film Productions care a fost prezentat în cadrul discursului său la Consumer Electronics Show 2008, anunță hit.ro. Intitulat „Bill’s Last Day”, clipul prezintă într-un mod amuzant cum și-ar putea petrece multimiliardarul ultima sa zi la Microsoft. În cadrul intervenției, Bill Gates a afirmat că nu știe cum ar putea fi acea ultimă zi și, de aceea, le-a cerut unor prieteni să realizeze acest film. Mark Dickinson, scenarist, producător și regizor Tri-Film a reușit să adune, pentru acest clip, numeroase celebrități și figuri politice. Rezultatul a fost un film de aproximativ șapte minute în care Bill Gates încearcă să se instruiască în sala de gimnastică alături de Matthew McConaughey, înregistrează într-un studio împreună cu Jay-Z, îl întrerupe pe Bono într-un concert U2 căutând un loc în formație, îl contactează pe Steven Spielberg în timp ce George Clooney refuză să joace în rolul său, îl abordează pe Jon Stewart și are conversații telefonice cu Clinton, Obama și Gore. „Bill’s Last Day” este versiunea amuzantă a ultimei zile pe care Gates o va petrece la Microsoft în iulie, ca urmare a deciziei sale de a nu mai lucra full-time pentru compania căreia i s-a dedicat de la vârsta de 17 ani.