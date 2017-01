UE va avea nevoie de 20 de milioane de imigranţi în următorii 20 de ani

UE va avea nevoie de 20 de milioane de imigranți în următorii 20 de ani

Ştire online publicată Vineri, 14 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Comisarul pentru justiție Franco Frattini le va spune miniștrilor imigrației din țările UE că Uniunea ar trebui să își relaxeze politica în acest domeniu și să deschidă porțile unui număr de 20 de milioane de imigranți în următorii 20 de ani, transmite corespondentul Realitatea TV la Bruxelles. Franco Frattini le va cere miniștrilor europeni responsabili cu imigrația să deschidă porțile unui număr de 20 de milioane de muncitori străini în următorii 20 de ani. Comisarul pentru justiție a avertizat că dacă țările membre nu primesc imigranți, Europa va sărăci și va pierde teren în fața Statelor Unite și a altor țări care atrag imigranți calificați. Frattini este de părere că toate țările Uniunii dar în special Germania, Italia și Ungaria au nevoie de imigranți deoarece populația lor va scădea în următoarele decenii. „Trebuie să privim imigrația nu ca pe o amenințare - atunci când este bine gestionată și aceasta este noua noastră sarcină - ci ca pe un plus și ca pe un fenomen inevitabil în lumea de azi. Europa trebuie să concureze cu Australia, Canada, SUA și puterile emergente din Asia", va spune Frattini la reuniunea miniștrilor UE ai imigrației de la Lisabona, potrivit ediției electronice a cotidianului Financial Times. Comisarul va propune luna viitoare introducerea unui sistem similar „green cardului" american, pentru a facilita accesul imigranților calificați în UE. Sistemul european va fi numit „blue card" și va permite străinilor să ceară pentru început drept rezidență de doi ani în Uniune, urmând ca după cinci ani muncitorii străini să se poată instala definitiv în țările europene. Data prezentării proiectului este 23 octombrie, potrivit AFP. În condițiile îmbătrânirii demografice a UE „se cere atragerea muncitorilor necesari pentru a face față lipsurilor specifice", a declarat Frattini. În timp ce 85% dintre muncitorii necalificați merg în UE și doar 5% în SUA, 55% dintre cei calificați merg în SUA și doar 5% în Europa. Frattini vrea să inverseze această tendință prin politici armonizate care să permită sosirea a milioane de imigranți cu diverse calificări.