"UE are mai multă nevoie de Turcia decât are Turcia de UE"

Ştire online publicată Joi, 21 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Turciei, Recep Erdogan, a afirmat că Uniunea Europeană are mai multă nevoie de Turcia decât invers, el criticând și un raport despre țara sa publicat zilele trecute de Parlamentul European, document pe care l-a calificat drept „provocator”, relatează AFP.În raportul respectiv, deputații europeni consideră că în Turcia se înregistrează un „regres” la capitolele „independența puterii judiciare, libertatea de reuniune, libertatea de expresie și respectarea drepturilor omului și a statului de drept”.„Într-un moment în care relațiile noastre cu UE sunt într-o fază pozitivă în ceea ce privește migranții, deschiderea unor capi-tole de negociere (pentru aderarea la UE) sau scutirea de vize, emiterea unui asemenea raport este ceva provocator”, a replicat Erdogan, la Ankara.„Trei milioane de persoane sunt găzduite în această țară (Turcia - nr.) pentru a nu deranja europenii (...) Ce avem pe acest subiect în raport? Nimic”, a mai spus liderul turc.Prin urmare, „UE are mai multă nevoie de Turcia decât are Turcia de UE”, a conchis Erdogan chiar în timp ce premierul turc, Ahmet Davutoglu, vorbea în fața Consiliului Europei, la Strasbourg.