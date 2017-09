Ucraina i-a retras cetatenia fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili, ucrainenii se pregatesc de proteste in Maidan

Autoritatile de la Kiev i-au retras cetatenia ucraineana lui Mihail Saakașvili, fost presedinte al Georgiei si fost guvernator al regiunii Odessa, potrivit tv9.md. Mii de ucraineni revoltati si-au anuntat participarea la un miting in celebra piata Maidan pentru sustinerea lui Saakasvili, un anti-rus convins.Serviciul de Stat pentru Migrație a anuntat ca i-a retras cetatenia ucraineana din cauza ca Saakasvili a oferit informatii false când a primit pașaportul. Motivul a fost faptul că, în 2015, în dosarul lui Saakașvili era scris că acesta nu este în curs de investigare pe teritoriul Ucrainei sau în străinătate. Cu toate acestea, Saakașvili a fost arestat în Georgia.In decembrie 2015, Saakașvili a rămas și fără cetățenia Georgiei, deoarece avea pașaport ucrainean. Nu se știe însă dacă acesta are și altă cetățenie pe lângă cea ucraineană. Saakașvili a fost acuzat de un tribunal din Georgia, de abuz de putere, de utilizarea excesivă a forței împotriva celor care au protestat în Tbilisi în noiembrie 2007, precum și de preluarea abuziva a unui post de televiziune.Saakașvili a fost președinte al Georgiei pentru doua mandate, punand tara pe un curs pro-occidental, dar si-a indepartat o mare parte a populatiei din cauza scandalurilor in care a fost implicat.