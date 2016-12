Ucraina atrage atenţia asupra repetării unei crize energetice

Ucraina atrage atenția asupra repetării unei crize energetice

Ştire online publicată Joi, 10 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Consiliul ucrainean de Securitate Națională avertizează, într-o analiză publicată pe site-ul instituției, despre posibilitatea repetării unei noi crize a gazului, din cauza Rusiei, însă experții spun că un conflict similar cu cel de la începutul anului este puțin probabil, scrie ziarul rusesc „Gazeta”. Consiliul ucrainean de Securitate Națională avertizează, într-o analiză publicată pe site-ul său, despre posibilitatea unui nou „război al gazului” inițiat de Rusia „sub un pretext inventat de furt al gazului de către Ucraina”. Experții consideră că este puțin probabilă repetarea unui conflict similar cu cel de la începutul anului, însă Rusia va trebui să facă unele concesii, scria, ieri, publicația rusă Gazeta. „Experții străini estimează cu o mare probabilitate că Rusia va fi cea care nu va respecta prevederile contractului de tranzit și se pregătește pentru reducerea livrărilor de gaz către consumatorii euro-peni sub un pretext inventat de furt al unor cantități de gaz de către Ucraina”, se arată în documentul publicat pe site-ul Consiliului de Securitate, scrie cotidianul rus. „Scopul acestor acțiuni este tendința Rusiei de a monopoliza definitiv căile de transport a resurselor energetice pe ruta Est-Vest și să pună sub control politica UE”, susține Consiliul de Securitate de la Kiev. În ianuarie 2009, pe fondul divergențelor energetice dintre Rusia și Ucraina, timp de două săptămâni au fost întrerupte livrările de gaz rusesc către consumatorii europeni. Expertul rus de la FINAM, Alek-sandr Eremin, consideră că este puțin probabilă repetarea unui nou conflict energetic. Consiliul ucrainean de Securitate este mai degrabă afiliat președintelui și nu premierului, iar președintele Viktor Iușcenko avertizează de mult timp despre posibilitatea unui nou conflict energetic, spune el, citat de „Gazeta”. „Negocierile, cel mai probabil, se vor desfășura cu premierul Iulia Timoșenko, care are o atitudine mai pozitivă. (...). În același timp, consideră expertul, Rusia va fi nevoită să facă unele concesii. Spre exemplu, să accepte micșorarea volumului de gaz livrat Ucrainei, așa cum cere Kievul, de la 50 miliarde de metri cubi la 30 miliarde metri cubi. Aceasta este principala concesie. Există însă condiții pe care Gazprom-ul nu le va accepta. De exemplu, prețul de cumpărare a gazului și prețul de tranzit”, a încheiat el, potrivit cotidianului.