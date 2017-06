"Ucigaşul de pe Facebook" s-a sinucis

"Ucigașul de pe Facebook" s-a sinucis

Ştire online publicată Marţi, 18 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Steve Stephens, bărbatul suspectat că a ucis un bătrân pe o stradă din orașul american Ohio și a postat crima în direct pe Facebook s-a sinucis, după ce a fost localizat de polițiști.„După o scurtă urmărire, Stephens s-a împușcat mortal”, a anunțat poliția din statul american Pennsylvania, potrivit BBC.Stephens, în vârstă de 37 de ani, este suspectat că l-a ucis pe Robert Godwin, în vârstă de 74 de ani, în timp ce acesta mergea spre casă.Imaginile violente au rămas două ore pe rețeaua de socializare, înainte ca lui Stephens să-i fie șters contul. Într-o altă înregistrare, bărbatul se lăuda că a mai ucis și alte 13 persoane.„Am cedat. Am ucis 13. Asta am făcut, am ucis 13 oameni și voi continua să omor până când mă vor prinde”, a spus Steve Stephens într-un videoclip.Filmarea a fost postată de bărbatul de 37 de ani pe contul său de Facebook. După ce a fost făcută această înregistrare, americanul și-a oprit mașina lângă un bătrân de 78 de ani aflat pe trotuar și l-a împușcat cu sânge rece, aparent la întâmplare.Poliția nu a confirmat că Steve Stephens ar mai fi ucis pe altcineva în afară de bătrânul omorât în direct pe Facebook. Potrivit presei americane, suspectul a comis această crimă după o ceartă cu iubita, care l-ar fi părăsit.Rețeaua de socializare Facebook este criticată pentru că a permis vizionarea imaginilor brutale timp de două ore.Conducerea Facebook a anunțat că va reevalua modul în care sunt depistate imaginile violente postate.Justin Osofsky, unul dintre vicepreședinții companiei, a scris într-o postare că „trebuie să îmbunătățim” distribuirea de videouri ca cele în care și-a pierdut viața Robert Godwin, în vârstă de 76 de ani. „E un gest oribil, un gest care nu are ce căuta pe Facebook, cre contravine politicilor noastre și a ceea ce susținem noi”, a subliniat el.Vicepreședintele Facebook a precizat că programatorii companiei lucrează ca un asemenea conținut video și reportarea lui să fie sesizată mai repede, inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale.