Turnul One World Trade Center din New York, inaugurat la 13 ani de la atentatele din 11 septembrie. Cum arată acum - VIDEO

Ştire online publicată Joi, 06 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Noul bloc construit în locul Turnurilor Gemene din New York prăbușite în atentatele din 11 septembrie 2001 a fost inaugurat marți, relatează site-ul postului ABC News. Clădirea de birouri are 104 etaje și înălțimea de 546,2 metri, fiind cel mai înalt imobil din Emisfera Vestică.Lucrările la Turnul One WTC au început în aprilie 2006, iar clădirea este construită pe locul unde au fost Turnurile Gemene prăbușite în atacurile teroriste din 11 septembrie 2001.Aproximativ 2.300 de angajați ai trustului media Conde Nast, care include publicații precum Vogue, GQ și Vanity Fair, s-au mutat marți la 24 de etaje ale clădirii."Este o lucrare monumentală", afirmă Steve Plate, coordonatorul lucrărilor la noul complex World Trade Center din New York. "Este a opta minune a lumii, iar clădirea este iconică", a subliniat Plate.Clădirea este deținută de Autoritatea Portuară din zona New York / New Jersey, scrie Mediafax.