Turcia / Viceprimarul unui district din Istanbul A FOST ÎMPUŞCAT ÎN CAP

Turcia / Viceprimarul unui district din Istanbul A FOST ÎMPUȘCAT ÎN CAP

Ştire online publicată Luni, 18 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Viceprimarul districtului Șîșlî din Istanbul a fost împușcat în cap astăzi de un atacator neidentificat și se află la spital în stare critică, a anunțat postul NTV citat de agenția Agerpres.ro.Deocamdată nu este clar dacă acest atac are vreo legătură cu tentativa de lovitură de stat eșuată de vineri seară. Deși autoritățile asigură că au situația sub control, tensiunea persistă în Turcia.Potrivit postului NTV, atacatorul a pătruns în biroul viceprimarului Cemil Candas, iar apoi au fost auzite focuri de armă.Districtul Sisli este cel mai prosper din Istanbul și se află sub conducerea Partidului Republican al Poporului (CHP), formațiune aflată în opoziție.