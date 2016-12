Turcia, ultimatum pentru liderii UE. Erdogan mai aşteaptă până în octombrie

Turcia, ultimatum pentru liderii UE. Erdogan mai așteaptă până în octombrie

Marţi, 02 August 2016

Turcia amenință că nu va mai respecta acordul asupra migranților încheiat în acest an cu Uniunea Europeană și dă un ultimatum celor 28 de membri: să-i scutească de vize pe cetățenii turci până în octombrie, relatează Reuters și DPA.„Dacă nu se ajunge la o liberalizare a vizelor, vom fi obligați să ne distanțăm de acordul asupra returnării migranților din 18 martie”, a declarat ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, pentru cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung. El a adăugat că guvernul turc așteaptă o dată precisă în privința liberalizării vizelor. Accesul fără vize în UE - principala „recompensă” promisă Ankarei pentru a opri fluxul de imigranți către Europa - a întârziat să fie pusă în practică, din cauza unor divergențe legate de legis-lația antiteroristă turcă, dar și din cauza reprimării lansate de Ankara după puciul eșuat.UE a ajuns la un acord amplu cu Turcia, în martie, vizând opri-rea fluxului de migranți și a solicitanților de azil care încearcă să ajun-gă în spațiul comunitar. În schimb, UE a fost de acord să plătească pentru proiecte pentru refugiați în Turcia și a oferit perspectiva de a călători fără vize pentru cetățenii turci care vizitează UE.Obligativitatea vizelor pentru cetățenii turci care călătoresc în UE trebuia inițial să fie ridicată în iulie.Acordul asupra migrației funcționează, deoarece Turcia a luat „măsuri foarte serioase”, inclusiv acțiuni împotriva traficanților de persoane, susține Cavusoglu în interviul acordat ziarului german.„Dar toate acestea depind de ridicarea obligativității vizelor pentru cetățenii noștri, iar acesta este un articol în acordul din 18 martie”, a subliniat ministrul.Comisarul european Guenther Oettinger a declarat recent că, în opinia sa, UE nu are cum să acorde scutire de vize turcilor în acest an din cauza represiunii Ankarei după lovitura de stat militară eșuată de la mijlocul lunii iulie.