Turcia trimite trupele de elită în Siria

Ştire online publicată Luni, 26 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Armata turcă a trimis 500 de trupe de elită din forțele speciale în Siria pentru a accelera ofensiva contra grupării jihadiste Statul Islamic în orașul Al Bab, în nordul țării, informează Agerpres.ro.În acest moment Turcia are aproximativ 1.100 de soldați în zona Al Bab, conform ziarului turc.Brigăzile de rebeli ale Armatei Siriei Libere, sprijinite de Turcia, au desfășurat 1.400 de combatanți la Al Bab. Noii combatanți provin de la Alep, oraș recent recucerit de forțele guvernamentale cu ajutorul Rusiei.Turcia a desfășurat duminică artilerie și blindate, la frontiera cu Siria, scrie și agenția de presă Anadolu, citată de France Presse.Mai multe tancuri, vehicule militare de transport și cel puțin 10 piese de artilerie au fost desfășurate între Oguzegli și Karkamis, în sudul țării, la frontiera siriană, la aproximativ 40 de km de Manbij.Noile manevre vin după ce trupele Turciei au înregistrat pierderi importante în confruntarea cu jihadiștii la Al-Bab.Șaisprezece soldați turci au fost uciși miercuri, cea mai sângeroasă zi pentru Turcia de la începutul ofensivei împotriva grupării Statul Islamic și milițiilor kurde, în august 2016. Armata turcă a anunțat că a ucis 12 teroriști ai grupării SI în acest sector, bilanț imposibil de verificat.Gruparea Statul Islamic a difuzat joi o înregistrare video care arată cum doi soldați turci sunt arși de vii. Pe 29 noiembrie, armata turcă anunțase că a pierdut contactul cu doi militari aflați in misiune in nordul Siriei.