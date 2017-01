Turcia, pregătită să atace Siria fără acceptul ONU

Luni, 26 August 2013.

Turcia este pregătită să se alăture unei coaliții internaționale împotriva Siriei, ca reacție față de atacul chimic de la 21 august, chiar și în absența consensului ONU, a declarat luni ministrul turc de Externe Ahmet Davutoglu, relatează AFP."Dacă este formată o coaliție împotriva Siriei în cadrul acestui proces, Turcia va face parte din ea", a declarat Davutoglu pentru ediția de luni a cotidianului Milliyet.Secretarul de Stat John Kerry l-a sunt duminică pe secretarul general al ONU și pe miniștrii de Externe britanic, francez și rus pentru a le spune că are "foarte puține îndoieli" în privința comiterii unui atac cu arma chimică de către Siria pe 21 august, a declarat un diplomat, relatează AFP. Potrivit acestui oficial din cadrul Departamentului de Stat, Kerry a subliniat în conversația cu Ban Ki-moon, William Hague, Laurent Fabius, John Baird și Serghei Lavrov că, "dacă regimul sirian voia să dovedească lumii că nu a recurs la arme chimice în cursul acestui incident, ar fi încetat bombardamentele în această zonă și ar fi oferit acces imediat ONU în urmă cu cinci zile".Șeful diplomației americane a "spus clar, în baza informațiilor împărtășite cu partenerii (americanilor) și altor informații, că există foarte puține îndoieli asupra utilizării unei arme chimice de către regimul sirian", l-a citat diplomatul american.Alt oficial american a declarat pentru AFP că Statele Unite au doar "foarte puține îndoieli" asupra faptului că Damascul a recurs miercuri la o armă chimică, acțiune considerată mult timp de către Washington o "linie roșie". În plus, potrivit acestui oficial, unda verde dată de Siria unei anchete ONU vine "prea târziu pentru a fi credibilă, mai ales pentru că probele disponibile au fost foarte alterate de bombardamentele continue efectuate de regim și alte acte deliberate în ultimele cinci zile".Declarațiile lui Kerry sunt citate în contextul în care președintele Barack Obama pare să se apropie de o eventuală acțiune militară limitată în Siria. El a purtat tot weekendul consultări la cel mai înalt nivel, la Casa Albă, și a discutat cu aliații săi, premierul britanic David Cameron și președintele francez François Hollande, în vederea "unui răspuns serios" la presupusul masacru de la Ghouta, lângă Damasc. Cu toate acestea, Casa Albă a dezmințit duminică seara informații publicate de cotidianul britanic The Telegraph potrivit cărora Washingtonul și Londra se pregătesc să lanseze o operațiune armată comună "în zilele următoare". "Președintele (Obama) nu a decis să angajeze o acțiune militară", a oferit asigurări un oficial din cadrul președinției americane.Experți ONU urmează să înceapă să ancheteze luni la locul presupusului atac chimic lângă Damasc, după ce au obținut o undă verde din partea Siriei, considerată prea târzie de către țări occidentale.