Turcia, ameninţată de un cutremur devastator

Turcia, amenințată de un cutremur devastator

Ştire online publicată Marţi, 25 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cercetătorii turci și germani fac o predicție sumbră pentru Turcia, anunțând că un mare cutremur este iminent în următorii ani. Oamenii de știință nu fac nicio predicție referitoare la proporțiile cutremurului sau la data când ar putea avea loc. Cu toate acestea, ei subliniază că o estimare publicată în 2004 a ajuns la concluzia că există o probabilitate cuprinsă între 35% și 70% că în această zonă va avea loc un seism cu magnitudinea mai mare de 7 până în 2034. Oamenii de știință turci și germani au identificat o zonă seismică extrem de periculoasă situată la mai puțin de 20 de kilometri de centrul istoric al orașului Istanbul, informează AFP. Situat sub Marea Marmara, acest segment al faliei Anatoliei de Nord a fost îngrijorător de tăcut în ultimii ani, iar experții se tem că acest fapt ar putea sugera o acumulare a tensiunii. „Blocul pe care l-am identificat ajunge la 10 kilometri adâncime în zona faliei și nu a dat dovadă de vreo activitate seismică de când am început să efectuăm măsurători acum mai bine de patru ani. Acest lucru ar putea sugera că mult-așteptatul seism din Marmara ar putea origina din această zonă”, a explicat Marco Bohnhoff, profesor în cadrul German Research Centre for Geosciences (GFZ) din Potsdam, în apropiere de Berlin.