Turcia a rupt dialogul cu Siria şi are în vedere sancţiuni

Turcia a rupt dialogul cu Siria și are în vedere sancțiuni

Ştire online publicată Joi, 22 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Turcia a întrerupt dialogul cu Siria și are în vedere sancțiuni împotriva Damascului, în urma reprimării manifestațiilor de contestare a regimului președintelui sirian Bashar al-Assad, a declarat primul ministru turc Recep Tayyip Erdogan, după întrevederea avută la New York cu președintele american Barack Obama, transmite AFP. „Am rupt discuțiile mele cu administrația siriană. N-am fi dorit să ajungem niciodată aici, dar, din nefericire, această administrație ne-a împins să luăm această decizie”, a explicat Erdogan, în cursul unei conferințe de presă, la New York. Turcia are în vedere impunerea de sancțiuni împotriva statului vecin și se va angaja în discuții pe această temă cu SUA, care au anunțat deja astfel de măsuri, a indicat premierul de la Ankara. „Vom vedea în coordonare cu Statele Unite care ar putea fi sancțiunile noastre”, a afirmat el, precizând că Ankara „nu mai are încredere în administrația siriană”, pe care a acuzat-o că duce o campanie de denigrare a Turciei. Erdogan a mai anunțat că se va deplasa în curând în provincia turcă Hatay, din sudul țării, pentru a vizita taberele unde sunt găzduiți, din luna aprilie, aproximativ 7.000 de refugiați sirieni. Potrivit lui Liz Sherwood-Randall, consilieră la Casa Albă, președintele Obama și premierul Erdogan „au discutat despre necesitatea sporirii presiunii asupra regimului (președintelui Bashar al-Assad), pentru a se ajunge la un rezultat care va răspunde aspirațiilor poporului sirian”.