Tu ştii de au britanicii volanul pe dreapta?

Razboinicii din Insulele Britanice au fost oameni ca si noi,dreptaci sau stangaci in egala masura.Carutasii au inventat circulatia pe stanga.In situatia cand erau atacati de talhari/haiduci ,carutasii erau nevoiti sa tina haturile cu mana stanga si sabia/buzduganul cu mana dreapta pentru a se apara mai usor.Atacurile se faceau prin surprindere(ca si azi).Circuland pe partea stanga a drumului,carutasul il obliga pe talhar sa atace prin dreapta carutasului,exact in pozitia de lupta convenabila pentru carutas.In plus calaretul/talharul era obligat sa lupte in dezavantaj pentru ca si el tinea sabia in mana dreapta si era obligat sa lupte cu el pe partea stanga a calului.Toate au o logica.Asa cum a spus "je" circulatia pe stanga drumului este circulatia cu traditie,cel putin in Europa.Acum pun si eu o intrebare:ce lagatura exista intre fundul calului si navetele spatiale americane ? Serios.Nu e banc.