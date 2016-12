Tsipras sugerează o eventuală apropiere de Rusia: Centrul lumii s-a schimbat

Ştire online publicată Vineri, 19 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul grec Alexis Tsipras se află pentru două zile într-o vizită oficială la Sankt Petersburg, unde participă la un for economic, informează agențiile Reuters și EFE, citate de Agerpres. El a declarat că politica impusă de Berlin și Bruxelles nu face decât să agraveze criza financiară prin care trece Grecia, iar Uniunea Europeană ar trebui să se reîntoarcă la principiile ei de bază.”După criza din 2008, lumea s-a schimbat. În Europa am avut iluzia că suntem buricul pământului (...) Dar centrul lumii s-a schimbat, există noi forțe la nivel politic și economic. Relațiile internaționale capătă un carcater multipolar”, a declarat Tsipras.El a mai sugerat și că presiunea care este pusă de creditorii internaționali asupra Greciei ar putea-o determina pe aceasta să se reorienteze către Rusia: ”Ne aflăm în mijlocul unei furtuni, dar suntem un popor care știe să se descurce pe mare și nu ne sperie furtuna și nici posibilitatea de a descoperi noi oceane și de a ajunge în porturi mai sigure”. Cu această ocazie, el a reaminitit că Grecia este ”un prieten istoric al Rusiei”.Vizita lui Alexis Tsipras în Rusia are loc în contextul în care negocierile dintre creditorii internaționali și guvernul grec pentru continuarea asisitenței financiare înregistrează eșec după eșec, statul grec apropiindu-se tot mai mult de o incapacitate de plată și de ieșirea din zona euro. Eșecul negocierilor l-a determinat pe Donald Tusk, președintele Consiliului European, să convoace un summit european extraordinar pentru luni.De când a ajuns la putere, Tsipras și echipa sa au dus o politică de apropiere de Rusia, unii analiști catalogând statul elen drept calul troian al Moscovei în Europa. Actuala sa vizită s-a concretizat deja cu semnarea unui memorandum pentru extinderea gazoductului Turkish Stream pe teritoriul Greciei, cu ajutorul finanțării oferite de Rusia.