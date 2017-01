Trupa de mânji a Farului a dat fiori Giuleştiului

Trupa de mânji a Farului a dat fiori Giuleștiului

Tânăra echipă a „rechinilor” a fost clar mai bună, în prima repriză a meciului de vineri, decât experimentata Rapid, candidată la cupele europene. După pauză însă, fariștii s-au speriat de avantajul de care au beneficiat și au cedat presiunii. Farul a demonstrat în Giulești, una dintre cele mai fierbinți arene din Liga 1, că drumul pe care a pornit din retur, acela al reconstrucției și al întineririi echipei, este unul potrivit. Chiar dacă au cedat după pauză, „rechinii” au dat încă o dată speranțe pentru viitor. Noua trupă a Farului, în care au început ca titulari Mățel, Larie, Alibec, dar și debutantul Vukomanovic, iar după pauză au mai intrat Pantelie și Matei, a realizat o primă parte excelentă, în care vedete ca Maftei, Marius Constantin, Bozovic, Costin Lazăr, Spadacio sau Cesinha, care, în plus, beneficiau și de avantajul terenului propriu, s-au arătat neputincioase. Tinerețea este însă o armă cu două tăișuri, iar eliminarea lui Constantin, în loc să-i monteze și mai mult pe „rechini”, i-a blocat, i-a speriat și le-a luat din concentrare și curaj, punctele lor forte în primele 45 de minute. Farul a cedat mijlocul terenului, iar Rapidul, cu Djalovic vârf de lance, care a alergat până la epuizare, a presat tot mai mult, inevitabilul producându-se în minutul 76. Cifrele reprizei secunde stau mărturie revirimentului rapidist. Gazdele au avut patru șuturi pe poartă (Farul niciunul), au tras de cinci ori pe lângă (oaspeții de două ori) și au avut cu trei cornere mai mult decât „rechinii” (5-2). Farul a fost superioară doar la numărul faulturilor, semn al atacurilor susținute ale gazdelor. „După modul în care am jucat, mai ales în prima repriză, meritam un egal. Tinerii noștri au arătat că pot, ceea ce e cel mai important. Farul e o echipă de perspectivă. Mai avem foarte mult de muncă, dar avem răbdare cu jucătorii. 60-70% am trecut testul de maturitate. Dacă ieșeam cu bine din acest meci, era 100%. Îmi pare rău de pasul înapoi făcut în repriza a doua, una timidă pentru noi, în care nu ne-am revenit decât în ultimele 12 minute. Atacul a rămas dator. Dacă, după pauză, se rămânea 11 la 11, poate jucam mai bine”, a declarat Ion Marin, antrenorul principal al Farului. Cifrele meciului l Șuturi pe lângă poartă: 8-5 Rapid l Șuturi pe spațiul porții: 5-2 Rapid l Ofsaiduri: 1-1 l Cor-nere: 6-5 Rapid l Faulturi: 21-16 Farul.