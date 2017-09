Trunchiul decapitat şi fără membre găsit în largul coastelor daneze a fost identificat ca fiind al jurnalistei suedeze Kim Wall

Trunchiul decapitat și fără membre găsit în largul coastelor daneze a fost identificat ca fiind al jurnalistei suedeze Kim Wall

Un trunchi fara cap si membre gasit in largul coastelor daneze a fost identificat ca fiind al jurnalistei suedeze Kim Wall, a anuntat miercuri politia daneza, potrivit News.ro, care citeaza BBC. "ADN-urile trunchiului si al lui Kim Wall se potrivesc", a anuntat Politia din Copenhaga intr-un mesaj postat pe Twitter.Kim Wall a fost vazuta ultima oara pe 10 august, cand a plecat intr-o calatorie pe un submarin impreuna cu inventatorul Peter Madsen.Submarinul s-a scufundat la cateva ore dupa ce a inceput cautarea lui Wall, iar Madsen a fost acuzat de omor prin neglijenta.El a declarat initial ca a lasat-o in siguranta in apropiere de Copenhaga, insa a spus, ulterior, ca a jurnalista a murit intr-un accident si ca "inmormantat-o" in mare.Trunchiul a fost gasit luni. Membrele si capul au fost taiate in mod voit, a anuntat politia.Wall, in varsta de 30 de ani, a fost data disparuta de prietenul ei, dupa ce tanara nu s-a mai intors din calatoria cu submarinul de pe 10 august. Aceasta jurnalista independenta voia sa scrie un material despre Madsen sisubmarinul sau, Nautilus.Submarinul, dat disparut, a fost localizat pe 11 august, iar Madsen a fost salvat inainte ca submersibilul sa se scufunde.Politia daneza crede ca vasul, de aproximativ 40 de tone, a fost scufundat in mod voit de catre Madsen, care a fost arestat. El respinge insa orice fapta reprobabila.