Trump: ”Sunt extrem de dezamăgit de China”

Ştire online publicată Luni, 31 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele american Donald Trump a atras atenția, sâmbătă, că nu va mai permite Chinei „să nu facă nimic” în privința Coreii de Nord, după ce Phenianul a efectuat vineri, cu succes un nou tir cu rachetă intercontinentală, potrivit AFP.Liderul comunist nord-coreean Kim Jong-un a susținut că de acum întreg teritoriul SUA „se află sub raza de tir (...), oriunde și oricând”, după acest nou tir cu rachetă balistică intercontinentală (ICBM), al doilea într-o lună. Racheta este considerată de experți capabilă să atingă coasta americană de est, inclusiv New York-ul.„Sunt extrem de dezamăgit de China. Foștii noștri lideri stupizi le-au permis să facă miliarde de dolari din comerț pe an, și totuși ei nu fac NIMIC pentru noi în privința Coreii de Nord, doar vorbe”, a scris Trump pe Twitter.„Nu vom permite ca acest lucru să continue. China ar putea ușor să rezolve această problemă”, a adăugat președintele american.Ambiția Coreii de Nord de a deveni o putere nucleară reprezintă o problemă sensibilă pentru Donald Trump, care este în dezacord cu Beijingul în legătură cu modul de gestionare a relației cu regimul de la Phenian. În mai multe rânduri, președintele american a presat China să contracareze ambițiile recalcitrantului său vecin, însă Beijingul a răspuns că dialogul este singura cale de a influența poziția Phenianului.