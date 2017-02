Trump, încă un atac dezlănțuit la adresa presei: NYT, NBC, ABC, CBS, CNN sunt inamicul poporului american

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Presedintele american Donald Trump a lansat un nou atac la adresa presei, dupa conferinta de presa joi, foarte criticata. Liderul de la Casa Alba a numit, intr-un mesaj publicat pe Twitter, presa care transmite stiri false un "inamic al poporului american", noteaza News.ro."Presa de STIRI FALSE (@nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) nu este dusmanul meu, este inamicul poporului american!", a scris Trump pe reteaua de socializare."'Una dintre cele mai eficiente conferinte de presa pe care le-am vazut vreodata!', spune Rush Limbaugh (analist politic conservator - n.r.). Multi sunt de acord. Cu toate acestea, PRESA FALSA ii spune altfel! Lipsit de onestitate!", a adaugat Trump, mai tarziu pe acceasi retea de socializare.Postarile de pe Twitter vin dupa ce saptamana aceasta Trump a mai lansat un atac feroce asupra mass-media in timp ce isi apara realizarile din timpul primelor sale saptamani la Casa Alba. Presedintele american a aparut intr-o conferinta de presa care a durat 76 de minute, unde l-a spus reporterilor ca lipsa lor de onestitate a scapat de sub control.El s-a referit la articole de presa care sugerau ca noua administratie americana ar avea o relatie apropiata cu Kremlinul."Din pacate, cea mai mare parte a presei de la Washington DC, New York si Los Angeles nu scrie pentru oameni, ci pentru interese particulare ale unui sistem defect", a adaugat Trump.