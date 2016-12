Troleibuzul, cel mai ieftin mijloc de transport în comun, ocolit de echipa Mazăre

Constanța este primul oraș din țară care a redus drastic mijloacele de transport în comun ecologice. În două zile, tramvaiul va deveni legendă în orașul de la malul mării, mijlocul de transport nepoluant fiind înlocuit de autobuze marca MAZ, cu norma de poluare Euro 4. Parcul auto de troleibuze, vehicule cu gradul de poluare zero, nu intră pe lista de priorități a administrației locale. Parcul de tramvaie al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța a fost înlocuit cu autobuze, în condițiile în care gradul de poluare din oraș este foarte ridicat. Nimeni, se pare, nu a luat în calcul transportul electric cu troleibuzul, înlocuirea tramvaiului și reabilitarea căii de rulare, mai mult decât costisitoare pentru buzunarul constănțeanului. Troleibuzul, durată de viață dublă față de autobuz Ing. Silviu Sîntea, președintele ONG „Transira”, care promovează sistemul de transport ecologic, a trimis o propunere autorităților locale, sugerând troleibuzul în locul autobuzului, dar nu a primit niciun răspuns. „Troleibuzul este un mijloc de transport cu grad de poluare zero, cu o poluare fonică foarte scăzută, economic - investiție inițială mare, dar amortizare rapidă și durată de viață dublă față de cea a unui autobuz, este ergonomic și are o mobilitate superioară în trafic”, a declarat Silviu Sîntea. Potrivit interlocutorului nostru, prin folosirea a 150 de troleibuze, în detrimentul a 150 de autobuze, nu s-ar degaja în atmosferă 10.500 de tone de dioxid de carbon anual. În timp, sistemul de transport cu troleibuzul ar fi mai ieftin decât cel cu autobuzul. „A fost realizat un studiu în Solingen - Germania, oraș ce dispune de 80 de troleibuze, dar are și autobuze. Costurile pe kilometru pentru un autobuz sunt de 1,46 euro. Costurile pentru troleibuz, incluzând și sistemul de captare a curentului, sunt de 1,49 euro. Însă, troleibuzele moderne au un sistem recuperativ de energie, aruncând în rețea curentul electric produs atunci când rulează în ralanti. Cu acest sistem implementat, troleibuzul consumă 1,39 euro /kilometru”, ne explică reprezentantul ONG-ului „Transira”. În afară de asta, procedeul de captare a energiei electrice ar fi mai puțin poluant decât cel de obținere a benzinelor și motorinelor. Un alt argument pe care reprezentantul ONG l-a adus autorităților locale constănțene a fost acela că prețul curentului electric a avut o evoluție liniară, lentă. În schimb, din cauza epuizării resurselor minerale, prețul motorinei este în continuă creștere. Investițiile inițiale în infrastructura de troleibuz ar fi aproape duble față de infrastructura de autobuz. Însă, durata de viață a troleibuzului față de autobuz este dublă, cos-turile de întreținere și exploatare fiind mai mici. Între 260.000 - 500.000 euro, prețul unui troleibuz Prețul unui autobuz marca MAZ, achiziționat de autoritățile locale constănțene din bani publici, este cuprins între 170.000 și 212.000 euro, al unui troleibuz ar fi cuprins între 260.000 și 500.000 de euro. Un kilometru de rețea costă între 50.000 și 100.000 lei. „Eu am încercat să apelez la autoritățile locale, am încercat să port discuții cu reprezentanții RATC. Le-am trimis un program etapizat de introducere a sistemului de transport public cu troleibuzul, însă nu am primit niciun răspuns”, ne-a spus Silviu Sîntea. În ultimii ani, în România, au fost investiții masive în troleibuze sau rețele de troleibuze în Timișoara (50 bucăți), București (100 bucăți), Cluj (27 bucăți). „Onești, un orășel din Moldova cât un cartier din Constanța ca Tomis Nord, a dorit să introducă troleibuze. Și la Botoșani, Guvernul Norvegiei a introdus mijloace de transport ecologice, numai la Constanța nu se studiază posibilitatea introducerii troleibuzelor”, spune inginerul. Programul etapizat de introducere a troleibuzelor Potrivit schemei propuse autorităților locale, în 2008 ar putea fi introduse troleibuze pe traseele 101 și 102, fiind necesari 28 de kilometri de rețea. Tramvaiele scoase din circulație ar putea fi valorificate prin vânzarea lor către alte regii de transport public, banii obținuți putând fi folosiți în infrastructura deja existentă - substații de redresare, stâlpi, traversee de sârmă, console, izolatori etc. În anul 2009 ar putea fi introduse troleibuze pe traseul 100, unde ar fi necesari 11,7 kilometri de rețea, în anul 2010 ar putea fi introduse mijloace de transport ecologice pe traseele 2, 2b, 44, 49 și 51, fiind necesari 32 de kilometri de rețea. În anul 2011 ar urma să fie înlocuite autobuzele de pe traseele 42, 42b și 43 și opt kilometri de rețea. Tot în acest an ar fi retrase din circulație autobuzele MAZ, pentru că ar expira durata de viață a lor. Ultimul traseu înlocuit ar fi, după propunerea lui Silviu Sîntea, 40, construindu-se și șapte kilometri de rețea. La sfârșitul anului 2012 Constanța ar fi putut avea, conform planului, tot parcul înnoit. Potrivit lui Silviu Sîntea, durata de viață a unui autobuz este de opt ani, a unui tramvai de 15-35 de ani. „Troleibuzele au norma de poluare zero, autobuzele Euro 4”, a completat Silviu Sîntea. Efortul financiar necesar s-ar ridica undeva la 154.700.000 lei dacă ar fi achiziționate modelele cele mai ieftine sau 297.500.000 lei pentru cele mai scumpe, iar banii ar putea veni de la Uniunea Europeană, dacă s-ar face proiecte pentru fonduri nerambursabile. În prezent, regia constănțeană de transport în comun are, potrivit site-ului, 15 troleibuze ROCAR 412E, achiziționate în 2002, și cinci troleibuze DAC 212E, achiziționate în anul 2000.