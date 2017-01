În Elveția, ploaia încurcă socotelile selecționerului Victor Pițurcă

Tricolorii, shopping în loc de antrenament

Antrenamentul naționalei de fotbal a României, programat ieri dimineață, pe AFG Arena din Saint Gall, a fost anulat, din cauza ploii torențiale care a căzut neîncetat până la prânz. În loc de sesiune de pregătire, tricolorii au avut parte de… shopping. Ei mers la cumpărături într-un mall de lângă stadionul din localitatea unde sunt cazați, fiind însoțiți de secundul Ștefan Iovan, în timp ce selecționerul Victor Pițurcă a rămas în incinta hotelului. Chivu și compania s-au relaxat, aproximativ o oră și jumătate, în centrul comercial, perioadă în care oficialii federației care au însoțit echipa națională în Elveția au jucat fotbal cu reprezentanții presei din România. Selecționerul echipei de tineret, Emil Săndoi, a evoluat în poartă, iar directorul Departamentului Relații Internaționale, Florin Prunea, a fost vârf de atac, susținut de Miodrag Belodedici, Ionuț Lupescu și Didi Prodan. Foștii internaționali s-au impus cu scorul de 7-4, în jocul disputat pe un teren sintetic din incinta complexului AFG Arena. Robben nu subestimează România Starul naționalei Olandei, Arjen Robben, a declarat că România este o super-echipă și că poate trece de grupe la EURO 2008. „Grupa în care suntem noi este cea mai grea de la EURO, fiecare echipă are șansa ei. Meciul cu România nu îl consider o revanșă, suntem la turneul final, unde vrem să ne facem treaba cât mai bine. România nu este de neglijat, are jucători cunoscuți în toată lumea, iar Mutu și Chivu sunt cele mai bune exemple. Au o super-echipă”, a declarat Robben.