Trezirea la criză

După un 2008 încheiat trist, mediul constănțean de afaceri se trezește încet și cam nesigur. Întreb, la o firmă de textile, ce pregătiri s-au făcut pentru anul în curs. „Nu e activitate”, vine răspunsul. Adică ați dat faliment, întreb eu. „Nu, n-am dat faliment. Dar nu e activitate. Vin doar niște oameni să măture prin curte. Și atât. Nu e activitate, n-avem comenzi, n-avem planuri”, mi se spune. Și nu sunt singurii. Alte IMM-uri își așteaptă încă managerii să se întoarcă din țările calde. Afacerile sunt conduse în aceste zile de secretarele „multifuncționale” (secretară, traducătoare, contabilă, director marketing), la fel de utile ca un specialist în IT: tot ce îți spun este adevărat, din punct de vedere tehnic, dar complet nefolositor. Un astfel de factotum îmi spune că directorul „e în partea cealaltă”… Mulțumesc. Adică a murit? S-a întâlnit cu Jim Morrison? Sau ce? Sunt însă și patroni care s-au apucat de treabă. La Yuka Mobili, o firmă locală de mobilier, planurile anti-criză sunt făcute încă din 2008, potrivit spuselor lui Mihai Constantin, directorul de vânzări al societății: „Sperăm să trecem cu bine de 2009. Comenzi sunt, într-adevăr mai puține, dar suficiente cât să ne permită să încheiem anul pe plus. Este bine și dacă avem un leu în plus, când se încheie bilanțul”. Firma lucrează exclusiv pentru piața internă, semnalele de la colaboratori fiind „stabile”. Consultanții le recomandă managerilor să nu își facă planuri limitate doar la 2009. Strategiile de piață trebuie să aibă continuitate și în 2010, pentru a asigura creșterea afacerii. De asemenea, este indicat să nu se reducă exagerat prețurile. O alternativă este oferirea de servicii suplimentare, fără costuri suplimentare. Paradoxal, criza financiară este un mediu propice de promovare a unui brand. De aceea, trebuie reduse doar cheltuielile, nu bugetele de marketing. Pentru soluții radicale de economisire, este indicată o scurtă accesare a site-ului www.forbes.com. Americanii sunt maeștrii în ale economisitului. De la folosirea unui număr mai mic de foi de imprimantă, stingerea calculatoarelor noaptea și subînchirierea unor părți din sediu, totul este posibil. Succesul unei afaceri depinde însă și de seriozitatea partenerilor de afaceri. „Ne temem de reducerea încasărilor, în cazul în care firmele cu care lucrăm nu vor plăti la timp, în special pe partea de service. În aceste condiții, și nouă ne va fi greu să ne onorăm obligațiile de plată către furnizorii noștri”, spune Denis Benea, asociat la un magazin local de componente IT&C. Totuși, clar este că vor fi și firme care vor pune lacătul la poartă în 2009. Un studiu realizat de către Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) indică o creștere cu 30% a numărului falimentelor în rândul firmelor românești. Anul trecut a marcat deja o dublare a numărului de falimente, comparativ cu 2007.