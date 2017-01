Trei marinari români au fost luaţi ostateci de piraţii somalezi

Trei marinari români au fost luați ostateci de pirații somalezi

Nava Titan sub pavilion Saint-Vincent a plecat din Marea Neagră spre Coreea de Sud. Cargoul de 24.843 tone registru brut aparține armatorului grec Albamar Shipping, din Pireu, și este încărcat cu minereu de fier. În dimineața zilei de 19 martie, nava a fost atacată în apropiere de coasta Somaliei și capturată de pirați, a anunțat un oficial al ministerului elen al marinei comerciale. La bordul lui Titan se află un echipaj de 24 de oameni, dintre care 17 sunt filipinezi, 3 greci, 3 români și 1 ucrainean. Alexandru Mezei, directorul Căpităniei Zonale Constanța, a declarat pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Titan nu a plecat din portul Constanța. Probabil că a încărcat marfa într-un port ucrainean sau rusesc.” Aflat la Londra, la reuniunea anuală a Federației Internaționale a Transportatorilor, Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, a declarat că, până la această oră, nu cunoaște numele celor trei români căzuți în mâinile piraților. Pe data de 22 februarie, vrachierul de 75.707 tdw Saldanha (sub pavilion maltez, aparținând tot unui armator grec) a fost capturat de pirații somalezi. La bord se aflau 19 filipinezi, 2 români – secundul Adrian Hududui, din Brașov, și fitter-ul Marius Strâmbeanu, din Constanța - plus un ucrainean.