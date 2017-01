Traian Băsescu şi Ovidiu Silaghi au deschis oficial sezonul estival 2008

De 1 Mai

Traian Băsescu și Ovidiu Silaghi au deschis oficial sezonul estival 2008

Ieri, la Mangalia, în prezența președintelui României, Traian Băsescu, a ministrului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Cooperație, Turism și Profesiuni Liberale, Ovidiu Silaghi, a prefectului județului Constanța, Dănuț Culețu și a primarului Mangaliei, Zanfir Iorguș a avut loc deschiderea oficială a sezonului estival din acest an. Așa cum era de așteptat, discuțiile s-au axat pe problemele cu care încă se confruntă litoralul românesc și soluțiile care se impun pentru rezolvarea acestora, precum și avantajele și dezavantajele pe care le are România în comparație cu turismul bulgăresc. Potrivit președintelui României, Traian Băsescu, una dintre principalele probleme ale litoralului românesc este lipsa agrementului. În opinia sa, investitorii de pe litoral s-au axat foarte mult pe construirea de hoteluri și mult prea puțin pe asigurarea de atracții pentru turiști. „Turistul nu vine numai pentru mare și pentru camera de hotel. Orice cazare este doar locul în care dormi seara, dar avem nevoie de o varietate a locurilor în care te poți distra”, a declarat președintele. În plus, el a precizat că asigurarea agrementului va duce automat și la prelungirea sezonului estival. Serviciile – eterna problemă Președintele a mai punctat și faptul că, la capitolul servicii și calitatea personalului, turismul românesc este încă deficitar, îndemnând în acest sens hotelierii să apeleze la fondurile europene pentru specializarea angajaților. Ultima problemă semnalată de Traian Băsescu se referă la asigurarea căilor de acces către stațiunile de pe litoral, la acest capitol el făcând trimitere la autostrada și calea ferată care fac legătura între București și Constanța. Tot la capitolul puncte în minus, Ovidiu Silaghi a atras atenția asupra faptului că litoralul românesc dispune de o plajă ce se întinde pe o suprafață de aproximativ 70 de kilometri, spre deosebire de partea bulgară care deține circa 450 de kilometri, fapt ce exclude ideea de concurență. În plus, el a precizat că, spre deosebire de investitorii români, majoritatea hotelurilor bulgărești asigură servicii all-inclusive. În opinia lui, principala cauză pentru care românii încă nu pot rezolva această problemă este faptul că în continuare în stațiunile din Constanța încă se mai înregistrează situații în care proprietarul hotelului este diferit de cel al restaurantului. Suntem mai buni la drumuri și securitate Totuși, pentru a demonta oarecum ideea că litoralul bulgăresc este unul mai profitabil decât cel românesc el a declarat că în ultima perioadă foarte multe societăți din turism din Bulgaria au dat faliment, în timp ce investitorii români au știut să își protejeze afacerile și chiar să le dezvolte în unele cazuri. De aceeași părere a fost și prefectul județului, care a adăugat că în momentul de față se face o comparație neechilibrată între România și Bulgaria pentru că noi avem drumuri mai bune și asigurăm o securitate a turiștilor net superioară față de bulgari, dând drept exemplu numeroasele cazuri de mașini furate și de agresiuni ce au loc pe litoralul bulgăresc. Potrivit prefectului, numărul turiștilor de pe litoral se ridică în prezent la circa 16.000 de persoane. Tot legat de acest aspect, Ovidiu Silaghi a estimat că numărul turiștilor care își vor petrece vacanțele în stațiunile de pe litoralul românesc va crește cu aproximativ 15% față de anul trecut, când s-au înregistrat aproximativ un milion de persoane. După evenimentul de deschidere, întreaga delegație s-a deplasat în portul turistic din Mangalia, unde a avut loc inaugurarea acestuia, și în stațiunile din imediata apropiere, unde oficialii au avut ocazia de a discuta cu investitorii constănțeni.